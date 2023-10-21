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Продажа новостроек в Коканд

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Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Fayz buildings
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.   В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортной жизни находится прямо в доме, не нужно даже покидать двор. Первый этаж построен на уровне земли.   Для комфорта родителей предусмотрены скамейки и зеленые насаждения, в тени которых можно отдохнуть, пока дети заняты игрой.     Планировки квартир разработаны в соответствии с европейскими стандартами проживания семьи. Уровень комфортности проживания соответствует европейскому уровню жилья.
Многоквартирный жилой дом ЖК «COMFORT HOUSE»
Многоквартирный жилой дом ЖК «COMFORT HOUSE»
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: UY-JOY TA`MIR
Добро пожаловать в жилой комплекс «COMFORT HOUSE», созданный ООО «COMFORT HOUSE KOKAND», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в городе Коканде. COMFORT HOUSE состоит из семиэтажных элегантных резиденций и является символом современной
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: DREAM HOUSE-KOKAND LAND
ЖК  Lesopark Avenue   От застройщика "DREAM House" Жилой Комплекс Lesopark Avenue со всеми удобствами.   В соответствии со стандартами компании «DREAM House» жилые дома возведены по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры жилого комплекса сдаются с улучшенной отделкой «черновой отделкой», что облегчает каждому клиенту по своему вкусу сделать свой собственный дизайн по своим желаниям и мечтам. Позволяет значительно сэкономить на его ремонте.   В ближайшем окружении комплекса расположены крупные гипермаркеты и множество других объектов торговой и сервисной инфраструктуры.
Жилой квартал ЖК FREEDOM SQUARE
Жилой квартал ЖК FREEDOM SQUARE
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: DREAM HOUSE-KOKAND LAND
FREEDOM SQUARE - один из самых роскошных жилых комплексов в городе Коканде.   Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения.   Мы строим дом, который будет удобен для всех.   Адрес: город Коканд, улица Истиклол.
Многоквартирный жилой дом ЖК “Osuda zamin”
Многоквартирный жилой дом ЖК “Osuda zamin”
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Dream House Kokand с гордостью сообщает о начале строительства нового 186 квартирного жилого комплекса "Осуда Замин". Современный, комфортабельный, технологичный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, расположится по улице Фуркат, ориентир Лесопарк. Сегодня мы строим будущее для вас! Не упустите возможность стать частью будущего уже сегодня!