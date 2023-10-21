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Дома в Самаркандской области, Узбекистан

Самарканд
33
33 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Реклама № 3088 Присоединяйтесь к нам!!! В центре города продаётся коттедж в хорошим район…
575,05 млн сум
Дом 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом, с 6-комнатами Площадью 2 соток, Адрес 23 февраля, средний ремонт, Инфраструкт…
489,40 млн сум
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом в Самарканд, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом, с 5-комнатами Площадью 5 соток, Расположен по ул. Льва Толстого ор. Гор. Водо…
1,84 млрд сум
Дом 5 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 5 комнат
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Срочно! Продаётся дом коробка с 5-комнатами, + подвал, Площадь 5,5 соток новой постройки, А…
3,18 млрд сум
Дом 4 комнаты с c ремонтом в Самарканд, Узбекистан
Дом 4 комнаты с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаётся шикарный 2-этажный Таунхаус с евроремонтом с 4-комнатами Площадью 1,5 соток новой …
1,59 млрд сум
Дом 5 комнат с c ремонтом в Самарканд, Узбекистан
Дом 5 комнат с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся шикарный 2-этажный дом в стиле неоклассик, с 5-комнатами Площадью 3 соток, летняя …
3,61 млрд сум
Дом 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом с 6-комнатами Площадью 4 соток, вдоль дороги, можно и под бизнес, Адрес Сузанг…
1,83 млрд сум
Дом 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Срочно! Продаю свой 2-этажный дом с 6-комнатами + полуподвал, Площадью 3,5 соток новой пос…
1,35 млрд сум
Дом 6 комнат с мебелью, с c ремонтом в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Заходи и Живи! Срочно! Продаётся шикарный дом с евроремонтом с 6-комнатами, Площадью 2,7 со…
2,51 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом в Самарканд, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Заходи и живи! Продаётся шикарный 3-этажный Таунхаус с авторским проектом с 5-комнатами Пло…
2,32 млрд сум
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом в Самарканд, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Евро Дом двухэтажный + с подвалом 6 соток 7 комнат Агентство Недвижимости Real Estate Parv…
4,04 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом в Самарканд, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Реклама № 1757 Евро Дом двухэтажный с подвалом 2 соток Агентство Недвижимости Real Estate Pa…
2,26 млрд сум
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Реклама № 883 Евро Дом двухэтажный + подвал 3,8 соток жилая площадь 600м² Агентство Недв…
5,14 млрд сум
Дом 6 комнат с мебелью, с c ремонтом в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Реклама № 1917 Евро Дом двух этажный с подвалом 3 соток 6 комнат Агентство Недвижимости R…
3,61 млрд сум
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Реклама № 1271 Дом 4,2 соток 6 комнат Агентство Недвижимости Real Estate Parviz Телеграм…
2,81 млрд сум
Дом 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Самарканд, Узбекистан
Дом 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Реклама № 2614 В центре города продаётся 2х этажный дом, с хорошим ремонтом, ремонт сделан…
1,22 млрд сум
Коттедж 7 комнат в Самарканд, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Реклама № 2804 Продаётся коттедж, площадь участка 4 соток, 7 комнат. Заезд машины имеется…
1,22 млрд сум
Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Самарканд, Узбекистан
Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Реклама № 2783 Продаётся дом не вдоль дороги площадью 2 сотки можно также использовать под…
977,58 млн сум
Дом 12 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Самарканд, Узбекистан
Дом 12 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 12
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Реклама № 1677 В престижном районе города продаётся 4х этажный ЕВРО ДОМ, премиум класса, в…
3,68 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Самарканд, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Реклама № 2769 В доль .дороги продаётся дом можно под бизнес, общей площадью 4 соток, име…
2,32 млрд сум
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Реклама № 2785 Присоединяйтесь к нам!!! Продаётся 2х этажный евро дом общей площадью 6 …
3,55 млрд сум
Дом 7 комнат с кондиционером, с гаражом в Самарканд, Узбекистан
Дом 7 комнат с кондиционером, с гаражом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Реклама № 2824 Продаётся дом общей площадью 6 соток, 7 комнат + подвал, 2 санузла, кухн…
1,96 млрд сум
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Реклама № 2734 Продаётся 2х этажный евро дом общей площадью 3 соток, 6 комнат + подвал,…
3,43 млрд сум
Дом 4 комнаты с мебелью, с гаражом в Самарканд, Узбекистан
Дом 4 комнаты с мебелью, с гаражом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Реклама № 2480 Продаётся дом общей площадью 7 сотки, имеется 4 комнат, 2 санузла, бол…
611,75 млн сум
Дом 4 комнаты с гаражом в Самарканд, Узбекистан
Дом 4 комнаты с гаражом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Реклама № 2821 Продаётся дом в общем дворе имеется 4 комнат 3,5 соток. В доме сделан хоро…
550,58 млн сум
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером в Самарканд, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Реклама 2939 Адрес: ул.Амир Тимур Ориентир: Ягона дарча Тип жилья: Новостройка Тип стро…
2,14 млрд сум
Дом 4 комнаты с мебелью в Самарканд, Узбекистан
Дом 4 комнаты с мебелью
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 7 м²
Количество этажей 1
Реклама №5727 Присоединяйтесь к нам!!! exclusivestate Дом Количество комнат: 4 Общая площа…
856,45 млн сум
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Самарканд, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 475 м²
Количество этажей 1
Реклама № 4945 Присоединяйтесь к нам!!! Этажность: 1 Количество комнат: 5 Общая площад…
3,06 млрд сум
Таунхаус 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Самарканд, Узбекистан
Таунхаус 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 3 м²
Количество этажей 2
Реклама № 4100 Присоединяйтесь к нам!!! Количество комнат: 5 Этажность дома: 2 Общая пло…
2,26 млрд сум
Таунхаус 5 комнат в Самарканд, Узбекистан
Таунхаус 5 комнат
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Реклама № 4652 Присоединяйтесь к нам!!! Этажность: 2 этажа Количество комнат: 5 Общая …
978,80 млн сум

Типы недвижимости в Самаркандской области

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Параметры недвижимости в Самаркандской области, Узбекистан

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с видом на горы
недорогая
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