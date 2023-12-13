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82 объекта найдено
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Коттедж 7 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
7
600 м²
1
Срочно Продается 7х (6соток) Коттедж +3 сотки земли Ор-р: Сардоба Ремонт: Евроремонт Цена: …
1,05 млрд сум
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Дом 5 комнат с мебелью
Бухара, Узбекистан
5
5 м²
1
Тезда шахар марказида жойлашган 5хонадан иборат яшаш учун хамма шароитлари мавжуд 4,5 сотокл…
1,98 млрд сум
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Дом 5 комнат с мебелью
Бухара, Узбекистан
5
400 м²
1
Срочно Продается Участок 5х (4соток) Ор-р: Афшор махалла Ремонт:Средний Цена: 95 000 $ То…
1,17 млрд сум
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Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 5 комнат
Бухара, Узбекистан
5
400 м²
1
Срочно Продается Участок 5Х (4соток) Ор-р: Жондор стоянка Этажность дома: 1 ремонт: Хороший…
765,68 млн сум
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Дом 4 комнаты с мебелью, с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
4
350 м²
1
Срочно Продается 4Х (3,5соток) Участок Ор-р: Геофизика Ремонт: Евроремонт Цена: 54 000 $ Тор…
666,88 млн сум
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Коттедж 6 комнат
Бухара, Узбекистан
6
250 м²
2
Продается коттедж из 2 этажей 6х комнат (3 санузла) на 1 этаже 2х комнаты и 2 санузла будет…
1,73 млрд сум
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Дом 6 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
6
550 м²
1
Срочно Продается 6Х (5,50соток) Участок +1,50соток огород Ор-р: Шарк1 (Водник) Ремонт: Еврор…
1,65 млрд сум
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Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
7
250 м²
2
Срочно Продается Участок 7Х (2.5Соток) Ор-р: Автовокзал Этажность: 2 Ремонт: Аккуратные Цен…
1,14 млрд сум
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Дом 6 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
6
300 м²
2
Срочно Продается Участок 6х (3Соток) Ор-р: Перенатал Ремонт: Средний Цена: 64 500 $ Торг у…
796,56 млн сум
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Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
3
500 м²
2
Срочно Продается 7Х (5соток) Этажность дома : 2 Ор-р: Старый аэропорт Ремонт: Евроремонт Ц…
1,88 млрд сум
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Дом 5 комнат с мебелью, с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
5
300 м²
1
Срочно Продается 5х (3соток) Участок Ор-р: Трикотаж Ремонт: Средний Цена: 85 000 $ Торг умес…
1,05 млрд сум
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Дом 7 комнат
Бухара, Узбекистан
7
600 м²
2
Срочно Продается 7Х Участок (6соток)+ Подвал Ор-р: Моххи Хоса Ремонт: Коробка Цена: 60 900 $…
752,10 млн сум
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Дом 8 комнат
Бухара, Узбекистан
8
120 м²
2
Срочно Продается 8х (1,2соток) Хавли Ор-р: Старый город ремонт: Коробка Цена: 35 000 $Торг у…
432,24 млн сум
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Дом 5 комнат с мебелью, с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
5
250 м²
2
Срочно Продается 5Х (2,5соток) Участок Ор-р: Теракзор Ремонт: Евроремонт Цена: 198 500 $ То…
2,45 млрд сум
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Коттедж 6 комнат
Бухара, Узбекистан
6
250 м²
2
Продается коттедж из 2 этажей 6х комнат (3 санузла) на 1 этаже 2х комнаты и 2 санузла будет…
1,73 млрд сум
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Дом 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
4
400 м²
2
Срочно Продается 4Х (4соток) Участок Ор-р: Битонка Цена: 79 800 $ Ремонт;Евроремонт Телефон…
985,51 млн сум
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Дом 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
3
740 м²
2
Срочно Продается 8х (7,4соток) Участок Ор-р: 5Микр (Рублевка) Ремонт; Хороший Цена: 150 000…
1,85 млрд сум
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Дом 4 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
4
600 м²
1
Срочно продается Коттедж 4х (6соток) Ор-р: Сардоба Ремонт: Евроремонт Цена: 69 000 $ торг у…
852,13 млн сум
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Дом 7 комнат
Бухара, Узбекистан
7
600 м²
2
Срочно Продается 7Х Участок (6соток)+ Подвал Ор-р: Моххи Хоса Ремонт: Коробка Цена: 60 900 $…
752,10 млн сум
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Дом 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
3
300 м²
1
Срочно ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК под гостиницу с идеальной локацией Ор-р: АРК (Зиндон) Ремонт: Средн…
802,73 млн сум
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Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
5
4 м²
2
Продаётся коттедж Площадь 4 сотки Комнат 5 Ремонт Евро Адрес 6 микрорайон Наша те…
1,15 млрд сум
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Globus
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Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
4
4 м²
1
Продаётся участок Площадь 4 СОТКИ Комнат 4Х Ремонт Хороший Адрес Дилкушо (Северный) Фарх…
1,17 млрд сум
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Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 6 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
6
3 м²
3
Продаётся коттедж Площадь 2,8 соток Комнат 6 Ремонт Коробка Ор-р Ипак Йули Ази…
1,03 млрд сум
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Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 6 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
6
8 м²
1
Продаётся участок Площадь 8 соток Комнат 6 Ремонт Средний Адрес Мохи Хосса Фарход …
938,58 млн сум
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Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 3 комнаты с мебелью
Бухара, Узбекистан
3
1 000 м²
1
Продается участок 10 соток 3х комнатный Ремонт средний Ор-р: Трикотаж Тел: 998913110005 …
617,49 млн сум
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Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
6
4 м²
2
Продаётся участок Площадь 4 соток Комнат 6 + подвал Ремонт Евро Ор-р Старый г…
1,67 млрд сум
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Globus
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Дом 7 комнат с мебелью, с гаражом
Бухара, Узбекистан
7
5 м²
2
Продается участок 4,5 соток 7х комнатный + холл (3 подвала + гараж) Ремонт Хороший Ор-р: Го…
1,86 млрд сум
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Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
4
1 м²
2
Продаётся участок Площадь 1,1 сотка Комнат 4 Ремонт Средний Ор-р Самаркандские воро…
407,54 млн сум
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Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 5 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
5
3 м²
2
Продаётся коттедж Площадь 2,8 соток Комнат 5 Ремонт Коробка Адрес 5 Микрорайон Наша т…
864,48 млн сум
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Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
4
3 м²
1
Продаётся участок Площадь 2,6 соток Комнат 4 Ремонт Хороший Ор-р 6 микрорайон Удур…
691,58 млн сум
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