Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Бухара
  3. Жилая
  4. Дома

Дома в Бухара, Узбекистан

коттеджи
10
82 объекта найдено
Коттедж 7 комнат с мебелью, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Коттедж 7 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Срочно Продается 7х (6соток) Коттедж +3 сотки земли Ор-р: Сардоба Ремонт: Евроремонт Цена: …
1,05 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 5 комнат с мебелью в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью
Бухара, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 5 м²
Количество этажей 1
Тезда шахар марказида жойлашган 5хонадан иборат яшаш учун хамма шароитлари мавжуд 4,5 сотокл…
1,98 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 5 комнат с мебелью в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью
Бухара, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Срочно Продается Участок 5х (4соток) Ор-р: Афшор махалла Ремонт:Средний Цена: 95 000 $ То…
1,17 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 5 комнат в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат
Бухара, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Срочно Продается Участок 5Х (4соток) Ор-р: Жондор стоянка Этажность дома: 1 ремонт: Хороший…
765,68 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 4 комнаты с мебелью, с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 4 комнаты с мебелью, с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Срочно Продается 4Х (3,5соток) Участок Ор-р: Геофизика Ремонт: Евроремонт Цена: 54 000 $ Тор…
666,88 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 6 комнат в Бухара, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Бухара, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж из 2 этажей 6х комнат (3 санузла) на 1 этаже 2х комнаты и 2 санузла будет…
1,73 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 6 комнат с мебелью, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Срочно Продается 6Х (5,50соток) Участок +1,50соток огород Ор-р: Шарк1 (Водник) Ремонт: Еврор…
1,65 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Срочно Продается Участок 7Х (2.5Соток) Ор-р: Автовокзал Этажность: 2 Ремонт: Аккуратные Цен…
1,14 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 6 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 6 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Срочно Продается Участок 6х (3Соток) Ор-р: Перенатал Ремонт: Средний Цена: 64 500 $ Торг у…
796,56 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Срочно Продается 7Х (5соток) Этажность дома : 2 Ор-р: Старый аэропорт Ремонт: Евроремонт Ц…
1,88 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 5 комнат с мебелью, с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Срочно Продается 5х (3соток) Участок Ор-р: Трикотаж Ремонт: Средний Цена: 85 000 $ Торг умес…
1,05 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 7 комнат в Бухара, Узбекистан
Дом 7 комнат
Бухара, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Срочно Продается 7Х Участок (6соток)+ Подвал Ор-р: Моххи Хоса Ремонт: Коробка Цена: 60 900 $…
752,10 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 8 комнат в Бухара, Узбекистан
Дом 8 комнат
Бухара, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Срочно Продается 8х (1,2соток) Хавли Ор-р: Старый город ремонт: Коробка Цена: 35 000 $Торг у…
432,24 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 5 комнат с мебелью, с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Срочно Продается 5Х (2,5соток) Участок Ор-р: Теракзор Ремонт: Евроремонт Цена: 198 500 $ То…
2,45 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 6 комнат в Бухара, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Бухара, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж из 2 этажей 6х комнат (3 санузла) на 1 этаже 2х комнаты и 2 санузла будет…
1,73 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Срочно Продается 4Х (4соток) Участок Ор-р: Битонка Цена: 79 800 $ Ремонт;Евроремонт Телефон…
985,51 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 3 комнаты в Бухара, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 740 м²
Количество этажей 2
Срочно Продается 8х (7,4соток) Участок Ор-р: 5Микр (Рублевка) Ремонт; Хороший Цена: 150 000…
1,85 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 4 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 4 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Срочно продается Коттедж 4х (6соток) Ор-р: Сардоба Ремонт: Евроремонт Цена: 69 000 $ торг у…
852,13 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 7 комнат в Бухара, Узбекистан
Дом 7 комнат
Бухара, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Срочно Продается 7Х Участок (6соток)+ Подвал Ор-р: Моххи Хоса Ремонт: Коробка Цена: 60 900 $…
752,10 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 3 комнаты в Бухара, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Срочно ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК под гостиницу с идеальной локацией Ор-р: АРК (Зиндон) Ремонт: Средн…
802,73 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 4 м²
Количество этажей 2
Продаётся коттедж Площадь 4 сотки Комнат 5 Ремонт Евро Адрес 6 микрорайон Наша те…
1,15 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 4 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 4 СОТКИ Комнат 4Х Ремонт Хороший Адрес Дилкушо (Северный) Фарх…
1,17 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 6 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Коттедж 6 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 3 м²
Количество этажей 3
Продаётся коттедж Площадь 2,8 соток Комнат 6 Ремонт Коробка Ор-р Ипак Йули Ази…
1,03 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 6 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 6 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 8 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 8 соток Комнат 6 Ремонт Средний Адрес Мохи Хосса Фарход …
938,58 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 3 комнаты с мебелью в Бухара, Узбекистан
Дом 3 комнаты с мебелью
Бухара, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается участок 10 соток 3х комнатный Ремонт средний Ор-р: Трикотаж Тел: 998913110005 …
617,49 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 4 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Площадь 4 соток Комнат 6 + подвал Ремонт Евро Ор-р Старый г…
1,67 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 7 комнат с мебелью, с гаражом в Бухара, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с гаражом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 5 м²
Количество этажей 2
Продается участок 4,5 соток 7х комнатный + холл (3 подвала + гараж) Ремонт Хороший Ор-р: Го…
1,86 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 4 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 1 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Площадь 1,1 сотка Комнат 4 Ремонт Средний Ор-р Самаркандские воро…
407,54 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 5 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 3 м²
Количество этажей 2
Продаётся коттедж Площадь 2,8 соток Комнат 5 Ремонт Коробка Адрес 5 Микрорайон Наша т…
864,48 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 2,6 соток Комнат 4 Ремонт Хороший Ор-р 6 микрорайон Удур…
691,58 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Бухара, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная