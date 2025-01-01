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Дома возле озера в Узбекистане

Ташкент
2467
Бухарская область
14
Самаркандская область
50
Ташкентская область
185
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1 объект найдено
Дом 6 комнат в Тамдынский район, Узбекистан
Дом 6 комнат
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 6 м²
Количество этажей 1
1,17 млрд сум
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