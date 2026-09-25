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Дома в Самарканде, Узбекистан

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56 объектов найдено
Дом 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
Premium Premium
Дом 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продается 2х этажный Евро Дом Площадь дома 2.5 соток 5 комнатами + холл Есть Полупод…
$390 000
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SAM ESTATE
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Дом 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
UP UP
Дом 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Современный дом с возможностью строительства второго этажа | Самарканд, район Каримбек Пр…
$120 000
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Частный продавец
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Дом 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 м²
Количество этажей 1
Продаем в связи с переездом.комуникация новая.электро тоже.
$81 000
НДС
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Частный продавец
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BPNBPN
Дом 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Реклама № 1917 Евро Дом двух этажный с подвалом 3 соток 6 комнат Агентство Недвижимости R…
$295 000
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Агентство
Real Estate Parviz
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Дом 8 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 8 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Цена упал окончательно. Продаётся большой дом 7 соток. В уютном района в центре города
$180 000
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Агентство
Larisa Home Property
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Дом 12 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 12 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Реклама № 1677 В престижном районе города продаётся 4х этажный ЕВРО ДОМ, премиум класса, в…
$301 000
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Агентство
Лидер
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Дом 15 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 15 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 15
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Реклама № 16 Самарканд шахар Шота Руставели кучаси йул устида иккита ховли бир жойда сотилм…
$550 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Дом 11 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 11 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продаётся большой уютный дом в Самарканд   Адрес: ул. М. Шайхзода (бывшая Некрасова) (…
$350 000
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 5 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся шикарный 2-этажный дом в стиле неоклассик, с 5-комнатами Площадью 3 соток, летняя …
$295 000
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Агентство
Samarqand real estate Amir
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Дом 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается дом в самом сердце города, идеально подходящий как для коммерческой деятельности, …
$102 000
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Особняк 8 комнат в Самарканд, Узбекистан
Особняк 8 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается дом.3 этажа.два подьезда.в центре города самарканд
$550 000
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 5 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Травматология касалхонаси рупарасидаги куча, катта йулдан 200-250 метр ичкарида. 5та хона + …
$100 000
НДС
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Частный продавец
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Дом 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
$80 000
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 5 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
$76 000
НДС
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Частный продавец
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Дом 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Реклама № 1271 Дом 4,2 соток 6 комнат Агентство Недвижимости Real Estate Parviz Телеграм…
$230 000
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Агентство
Real Estate Parviz
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Дом 8 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 8 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
Продается просторный дом на участке 18 соток в Самарканде. Расположен вдоль дороги — высоки…
$250 000
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Частный продавец
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Дом 10 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 10 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Срочно продается дом с площадью 800м2 старые постройки в центре города. Идеальное место под …
$210 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Дом 8 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 8 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается дом под ресторан Трикотажка Срочно продается дом в дол дороги 8 сотка рядом ресто…
$225 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Русский
Дом 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом с 6-комнатами Площадью 4 соток, вдоль дороги, можно и под бизнес, Адрес Сузанг…
$149 900
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Агентство
Samarqand real estate Amir
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Коттедж 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Реклама № 3088 Присоединяйтесь к нам!!! В центре города продаётся коттедж в хорошим район…
$47 000
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Агентство
Лидер
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Русский
Дом 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Реклама № 2785 Присоединяйтесь к нам!!! Продаётся 2х этажный евро дом общей площадью 6 …
$290 000
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Агентство
Лидер
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Дом 7 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 7 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Срочно продается в элитном районе с кадастром , построенный в Американском стиле таунхаус …
$110 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Дом 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Срочно! Продаю свой 2-этажный дом с 6-комнатами + полуподвал, Площадью 3,5 соток новой пос…
$110 000
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Агентство
Samarqand real estate Amir
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Дом 13 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 13 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 13
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
СРОЧНО свой дом в старом городе Самарканд под гостиницу, ресторан, мед.клиника, первая линия…
$70 000
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 5 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Срочно продается дом под снос 4.5 сотки 5 комнат в дол дороги по ул. У.Юсупова все документы…
$60 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Дом 5 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 5 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Реклама № 1757 Евро Дом двухэтажный с подвалом 2 соток Агентство Недвижимости Real Estate Pa…
$185 000
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Агентство
Real Estate Parviz
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Дом 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Дом 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Реклама № 4 Зудлик билан иккита ховли жой сотилмокда 6-сот аторфи девор дарвоза кадастр б…
$30 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Дом 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Реклама № 2480 Продаётся дом общей площадью 7 сотки, имеется 4 комнат, 2 санузла, бол…
$50 000
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Агентство
Лидер
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Дом 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Заходи и Живи! Срочно! Продаётся шикарный дом с евроремонтом с 6-комнатами, Площадью 2,7 со…
$205 000
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Агентство
Samarqand real estate Amir
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Коттедж 7 комнат в Самарканд, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Реклама № 2804 Продаётся коттедж, площадь участка 4 соток, 7 комнат. Заезд машины имеется…
$100 000
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Агентство
Лидер
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Параметры недвижимости в Самарканде, Узбекистан

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная