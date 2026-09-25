Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Ферганская область
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Ферганская область, Узбекистан

;
9 объектов найдено
Дом 8 комнат в Коканд, Узбекистан
Дом 8 комнат
Коканд, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
🏡 Sotiladi! Orzudagi uy! 🏡 Assalomu alaykum! Yuragingiz izlagan tinch va issiq uy egas…
$100 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 8 комнат в Авваль, Узбекистан
Дом 8 комнат
Авваль, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
🏡Участок-дом: Количество комнат: -8 комнатная Общая площадь: 8,6 сот Ремонт: Средний ремо…
$120 330
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: ТОШЛОК ШАХАРЧАСИ - 8 - МАКТАБ ОЛДИДА 5 СОТИХ 3 -…
$26 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Агентство недвижимости Фергана
Языки общения
Русский
BPNBPN
Дом 6 комнат в Варзак, Узбекистан
Дом 6 комнат
Варзак, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ТОШЛОК ШАХАРЧАСИ - "01" ДАМАС ПИТАГИ ОЛДИДА "САДДА" МАСЖИДИНИ ОР…
$71 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Агентство недвижимости Фергана
Языки общения
Русский
Дом 4 комнаты в Фергана, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: МАРГИЛОН ШАХАР - ВАТСТРОЙ - 1- МАСЖИД ОРКАСИДА - КИР…
$36 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Агентство недвижимости Фергана
Языки общения
Русский
Дом 1 комната в Маргилан, Узбекистан
Дом 1 комната
Маргилан, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: МАРГИЛОН ШАХАР - НАДИРМАТ МФЙ 1 КАВАТЛИ 1 ХОНА УЙ + ДАРВОЗАХО…
$45 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Агентство недвижимости Фергана
Языки общения
Русский
Дом 1 комната в Фергана, Узбекистан
Дом 1 комната
Фергана, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Tatuda yolni boyida uy sotaman. Hujatlari joyida. Uy bolingan obshejit mas
$45 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Дом 8 комнат в Фергана, Узбекистан
Дом 8 комнат
Фергана, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - 29 - МАКТАБ ОРКАСИДА 6 СОТИХ 8 ТА ХОНА…
$65 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Агентство недвижимости Фергана
Языки общения
Русский
Дом 4 комнаты в Маргилан, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Маргилан, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
ЯНГИ ЧЕК СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ТОШЛОК ШАХАРЧАСИ - 8 - МАКТАБ ОЛДИДА ЖОЙЛАШГАН 5 СОТИХ 4 ТА ХОНА…
$22 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Агентство недвижимости Фергана
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Ферганская область, Узбекистан

Недорогая
Элитная