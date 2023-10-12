Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
174
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
97
Жилая
Квартира в Узбекистане
9511
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
640
Коттедж
Земельные участки в Узбекистане
96
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
345
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
1
Долгосрочная аренда в Узбекистане
3356
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Жилая
Дома
Дома с видом на горы в Узбекистане
Ташкент
460
Ташкентская область
75
Бухара
62
Бухарская область
62
Самарканд
33
город Самарканд
33
Кибрай
7
Келес
3
Паркент
3
Чарвак
3
Нукус
1
Республика Каракалпакстан
1
Чирчик
1
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
4 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
4
3
7 м²
2
🏛Дача в продажу 📍Адрес: Бочки , предгорье ✔️7 соток ✔️3 Спальни, Зал и Тапчан ✔️Сау…
3,06 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
6
3
7 м²
2
🏡 Продаётся ДАЧА на Бочках у Речки ✔️7 соток ✔️6 комнат ✔️2 этажа ✔️2 бассейна: зимний…
4,03 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
5
3
8 м²
2
Дача новая на Бочках в продажу ✔️8 соток ✔️4 Спальни Зал и Тапчан ✔️Сауна финская и …
5,87 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
5
3
350 м²
3
Дом Мирзо-Улугбекский район (Локомотив Парк), евроремонт в стиле Hi-Thech, 5 комнат, 3 сотки…
4,52 млрд сум
Рекомендовать
Типы недвижимости в Узбекистане
коттеджи
особняки
таунхаусы
Параметры недвижимости в Узбекистане
с видом на море
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL