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Дома с видом на горы в Узбекистане

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Ташкент
2086
Бухарская область
9
Самаркандская область
58
Ташкентская область
242
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14 объектов найдено
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
3.7 СОТКИ НЕ ДАЛЕКО ОТ МЕТРО «БУЮК ИПАК ЙУЛИ» — ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В РАЙОНЕ! 📍 Рядом: рестор…
$479 300
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Частный продавец
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Дом 7 комнат в Кибрайский район, Узбекистан
Дом 7 комнат
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом в Кибрае, рядом с рекой. Участок 14 соток. Цена: 650 000 $. Продажа от собстве…
$650 000
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Частный продавец
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Вилла в Бостанлыкский район, Узбекистан
Вилла
Бостанлыкский район, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Villa SANTORINI — готовая двухэтажная вилла площадью 580 м², созданная для тех, кто ценит пр…
$696 000
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Застройщик
HB Group
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BPNBPN
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Срочно Продаю готовый евродом | Дурмень Кибрай р-н, ориентир: Дурмень, Янги Узбекистон Ком…
$340 000
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Агентство
West End Consulting
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Дом 5 комнат в Дурмень, Узбекистан
Дом 5 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается Срочно участок10 соток и 2 больших дома в живописном уютном и спокойном месте (Таш…
$235 000
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Частный продавец
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Срочно продаётся участок 2 сотки с 6-комнатным домом — Мирзо-Улугбекский район, Алишерабад (…
Цена по запросу
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Агентство
Vector Estate
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Коттедж 6 комнат в Ялангач, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ялангач, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся современный 2-этажный коттедж в стиле хай-тек — Лимонария Площадь дома: 200 м² …
Цена по запросу
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Агентство
Vector Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Продаю шикарный ЕвроДом | Дурмень Адрес: Кибрай р-н, ориентир: Дурмень, Янги Узбекисто…
$550 000
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Агентство
West End Consulting
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Дом 4 комнаты в Газалкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Газалкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Дом находится у подножья гор. Имеется фруктовый сад. Требует ремонта. Контактный номер : .
$55 000
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Частный продавец
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Дом 10 комнат в Бостанлыкский район, Узбекистан
Дом 10 комнат
Бостанлыкский район, Узбекистан
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
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Агентство
One rieltor MCHJ
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Дом 5 комнат в Искандар, Узбекистан
Дом 5 комнат
Искандар, Узбекистан
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Бустонлик туман Искандарда ховли 100 000 у.е умумий майдони 10 сот. Ориентир     "Хонбали…
$100 000
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Частный продавец
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Дом 6 комнат в Зарафшан, Узбекистан
Дом 6 комнат
Зарафшан, Узбекистан
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается дом Зарафшане 19-микраёне 6 сутик ! Обращается по телефону 946757771
$75 000
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Дом 2 комнаты в Паст Даргамский район, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Паст Даргамский район, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
$24 000
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Oʻzbekcha
Дом 6 комнат в Узбекистан
Дом 6 комнат
Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Прадаётця дача в чимгане
$450 000
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