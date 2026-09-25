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Дома в Бухарской области, Узбекистан

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Бухара
6
9 объектов найдено
Дом 7 комнат в Калтарабад, Узбекистан
Дом 7 комнат
Калтарабад, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Мохи Хосса Санаторияси орқасида 4,2 сотикли курилиши тугалланмаган 2 қаватли участка сотилад…
$81 000
НДС
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Дом 2 комнаты в Каган, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Каган, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
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Дом 8 комнат в Бухара, Узбекистан
Дом 8 комнат
Бухара, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается просторный дом, идеально подходящий как для комфортного проживания двух семей, так…
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в Бухара, Узбекистан
Дом 7 комнат
Бухара, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Количество комнат: 7 Общая площадь: 400 мг Жилая площадь: 260 мг Расположение: В го…
$85 000
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Дом 6 комнат в Каган, Узбекистан
Дом 6 комнат
Каган, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
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Агентство
Lider
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Дом 10 комнат в Ромитанский район, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ромитанский район, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 8 м²
Продается участок в центе города 8 соток.Дом продается с вещами.В доме есть все условия;газ,…
$70 000
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Дом 6 комнат в Бухара, Узбекистан
Дом 6 комнат
Бухара, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
$110 000
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Дом в Бухара, Узбекистан
Дом
Бухара, Узбекистан
Площадь 310 м²
Продается в центре г. Бухары(100 м. от 2-го купола)жилое помещение (3,1 сот). Авторский п…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Бухара, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Звонить на номер WhatsApp Меняю дом в Рязанской обл. на 3х или 2х комнатную квартиру в Бухар…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Бухарской области, Узбекистан

с террасой
Недорогая
Элитная