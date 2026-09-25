  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Ферганский район
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Ферганский район, Узбекистан

;
Ташкент
277
Бухарская область
17
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Акарыкабад, Узбекистан
от
$483
Жилой квартал Эко Сити  В самом жилом комплексе имеется собственная школа и детский сад О жилом комплексе ЭКО СИТИ Эко-квартал строится на 300 гектаров земли. Жилой комплекс состоит из 9-этажных жилых домов с повышенной сейсмостойкостью. Они построены по современным технологиями. …
Застройщик
REVEREM HOUSE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
REVEREM HOUSE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
На карте