Новостройки в Ферганский район, Узбекистан

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Продажа новостроек в Ферганский район

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Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Chekshura, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: REVEREM HOUSE
Жилой квартал Эко Сити  В самом жилом комплексе имеется собственная школа и детский сад О жилом комплексе ЭКО СИТИ Эко-квартал строится на 300 гектаров земли. Жилой комплекс состоит из 9-этажных жилых домов с повышенной сейсмостойкостью. Они построены по современным технологиями. Инфраструктура Жилые здания будут окружены высококлассной инфраструктурой: школы и детский сад, кафе, рестораны, магазины, многопрофильные медицинские центры, офисы предприятий и организаций и многое другое.  Доступ к десяткам развлечений жители получат внутри самого ЖК. На его территории будет располагаться самый большой торгово-развлекательный центр в городе. В нем большие зеленые зоны, с фонтанами, где можно приятно проводить время отдыхом или прогулкой.