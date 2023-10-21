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Квартиры в новостройках в Фергана

Ташкент
68
Яшнабадский район
27
Ташкентская область
23
Самарканд
17
Бухарская область
16
Бухара
15
Ферганская область
12
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Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: POYTAXT MAVZESI
Жилой комплекс Zumrad  Одним из преимуществ ЖК «Zumrad” является его расположение в центре города. Поблизости жилого комплекса парки, магазины, супермаркеты, кафе, больницы, аптеки и тд. Все необходимое буквально «под рукой»!  В жилом комплексе «Zumrad» особое внимание уделено инфраструктуре для маленьких жильцов. На территории комплекса предполагается строительство современного муниципального детского сада с развивающими программами и подготовкой к школе. Всегда мечтали о большой двух этажной квартире? ЖК Зумрад исполняет мечты  Теперь вы можете стать обладателем большого пентхауса в лучшем жилом комплексе в центре Ферганы! Фантазируйте смелее! Отштукатуренные стены и потолки высотой 3.4 метра примут любую вашу задумку Квартиры в жилом комплексе «Zumrad” будут оснащены качественными пластиковыми окнами, которые защитят вас от шума, сквозняков, холодов и влаги. ЖК «𝐙𝐮𝐦𝐫𝐚𝐝» - для тех, кто ищет лучшее! Наш адрес: г. Фергана, скрещивание ул. Б.Маргиноний и Бобур. Ориентир: Кафе Дилобар.
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Fayz buildings
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.  В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортной жизни находится прямо в доме, не нужно даже покидать двор. Первый этаж построен на уровне земли.  Для комфорта родителей предусмотрены скамейки и зеленые насаждения, в тени которых можно отдохнуть, пока дети заняты игрой. Планировки квартир разработаны в соответствии с европейскими стандартами проживания семьи. Уровень комфортности проживания соответствует европейскому уровню жилья.  