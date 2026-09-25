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Новостройки в Фергана, Узбекистан

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Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Fayz Avenue" 
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Успешный проект от города Файз зданий Жилой Камплекс "Файз Авеню"  Комплекс Файз Авеню, построенный на професиональном додходе, придаэт городе особую красоту свелим видом.  Привлечение вид комплекса свидетелство о качете княжество в строрителство и вэстеле. Жилой комплекс в синдивидуалном…
Застройщик
Fayz buildings
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Застройщик
Fayz buildings
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Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК  «London» В строящемся комплексе ЖК Лондон  в самом центре города Фергана продолжается продажа квартир. Давайте разберемся, почему для покупки нового дома нужно выбирать жилой комплекс — «Лондон». Этот комплекс предоставляет вам и вашей семье множество возможностей с точки зрения…
Застройщик
Fayz buildings
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Fayz buildings
Языки общения
Русский
На карте