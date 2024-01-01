Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЦЕНТР" был построен в центре города Бухары.
Жилой комплекс ЖК ЦЕНТР
от компании Great House имеет следующие преимущества:
Инновационный архитектурный дизайн жилых зданий;
Частный детский сад и магазины на территории комплекса;
Комплекс имеет развитую инфраструктуру и удобное расположение;
Автостоянки с современной системой охраны;
Территория комплекса охраняется 24/7;
Безопасные детские игровые площадки.
Адрес: город Бухара улица М.Каримов 120/1дом
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Застройщик
"GREAT HOUSE PREMIUM CLASS" MCHJ
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.
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