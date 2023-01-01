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ЖК "EUROPA"

Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

ЖК "EUROPA" - это воплощение изящности и лёгкости

Наш дом отличается на фоне всех остальных своим европейским лаконичным фасадом и светлыми тонами в стиле Барокко, которые создают ощущение гармонии и покоя. Каждая деталь фасада - это как отдельным вид искусства, который будет радовать жильцов каждый день своей красотой и изящностью.

ЖК «EUROPA» - это современный архитектурный шедевр, который выгодно выделяется на фоне типовой городской застройки. Комплекс представляет собой не типовое архитектурное сооружение, с обилием сглаженных архитектурных форм, характерных модерн стилю. ⠀

ЖК «EUROPA» - новостройка Бухары, в которой хочется жить!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², UZS
Стоимость объекта, UZS
Квартиры Квартира
Площадь, м² 49.8
Цена за м², UZS 8 019 722
Цена квартиры, UZS 398 000 000
Местонахождение новостройки
Бухара, Узбекистан
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ЖК "EUROPA"
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
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Застройщик: Strong Cities
Жилой комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости ТРК «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы. На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов. Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория. Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов. Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон. ● Площадь комплекса: 17200 кв.м. ● Тип дома: кирпич ● Высота потолков: 3.1м. ● Система отопления: центральное. На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54. Планировки : 1 комн: 37,5 кв.м  2 комн: 47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м, 51.3 кв.м, 56 кв.м, 3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м Квартиры сдаются с черновой отделкой: ● Межкомнатные перегородки из кирпича  ● Черновая стяжка пола ● Окна  ● входная дверь ● Коммуникационные счетчики  ● Двухконтурный котел Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года