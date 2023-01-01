ЖК SADAF HOUSE
О жилом комплексе
Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья и газоны.
Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Свободная планировка, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов.
У нас также есть двух летняя бесплатная рассрочка, для оформления нужен только паспорт.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.