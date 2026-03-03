  1. Realting.uz
  Квартира в новостройке Коробка на первом этаже 42м2 +42м2 подвал можно под дуплекс

Квартира в новостройке Коробка на первом этаже 42м2 +42м2 подвал можно под дуплекс

Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
7
ID: 33997
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Бухарская область
  • Город
    Бухара

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Эконом-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Местонахождение на карте

Бухара, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Актуальные новости в Узбекистане
Парковка как новый показатель зрелости рынка: почему Ташкенту уже недостаточно квадратных метров
03.03.2026
Парковка как новый показатель зрелости рынка: почему Ташкенту уже недостаточно квадратных метров
Квартирный вопрос в Telegram — 7 признаков, что перед вами мошенник, а не риелтор
15.03.2026
Квартирный вопрос в Telegram — 7 признаков, что перед вами мошенник, а не риелтор
Жизнь в пригороде Ташкента: стоит ли переезжать в Кибрай или Зангиату ради экономии и чистого воздуха?
13.03.2026
Жизнь в пригороде Ташкента: стоит ли переезжать в Кибрай или Зангиату ради экономии и чистого воздуха?
Скрытые дефекты квартиры: 5 ловушек, которые застройщик мечтает оставить без внимания
11.03.2026
Скрытые дефекты квартиры: 5 ловушек, которые застройщик мечтает оставить без внимания
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
09.03.2026
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
07.03.2026
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
05.03.2026
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
02.03.2026
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
