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Квартира в новостройке ЖК "ЦЕНТР"

Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
;
7
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Бухарская область
  • Город
    Бухара

О комплексе

Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЦЕНТР" был построен в центре города Бухары. 
Жилой комплекс ЖК ЦЕНТР
от компании Great House имеет следующие преимущества:
Инновационный архитектурный дизайн жилых зданий;
Частный детский сад и магазины на территории комплекса;
Комплекс имеет развитую инфраструктуру и удобное расположение;
Автостоянки с современной системой охраны;
Территория комплекса охраняется 24/7;
Безопасные детские игровые площадки.

Адрес: город Бухара улица  М.Каримов  120/1дом

Обновлено: 27.08.2024

Местонахождение на карте

Бухара, Узбекистан
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Квартира в новостройке ЖК "ЦЕНТР"
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Цена по запросу
“Яккасарай” - это жилой комплекс комфорт - класса, который радует покупателей качеством и доступной ценой. Если вы хотите купить уютную квартиру в центре города, проект Renaissance Company подойдет вам во всех отношениях. Общая площадь комплекса составляет 2 000 м². 10 - этажное здание монолитного типа возведено по стандартам сейсмостойкости. Здание построено в классическом стиле, а для внешнего фасада использованы краски, дающие ощущение спокойствия. Инфраструктура ЖК “Яккасарай” Поскольку комплекс расположен в районе Яккасарай, он открывает множество возможностей для домовладельцев. Ваши дети могут получить образование в лучших школах центра, купить одежду в магазине всемирно известных брендов или вы можете отпраздновать незабываемые семейные события в вашем любимом ресторане. Кроме того, метро, торговый центр Next, мечеть и поликлиника находятся всего в нескольких минутах езды от дома. Вам не нужно далеко ходить, чтобы развлечь своих детей, в самом комплексе организована красочная игровая площадка. На подземных и наземных парковках всегда найдется место для вашего автомобиля. Квартиры ЖК “Яккасарай” На ваш выбор есть однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Их высота - 3,1 метра. Площадь квартир составляет от 49 м² до 106 м². Современный дом оборудован бесшумными лифтами и прочными входными дверями, а квартиры безопасны благодаря встроенным камерам наблюдения.
Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
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Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
Языки общения
Русский
Жилой квартал ANGREN SMART CITY
Жилой квартал ANGREN SMART CITY
Ангрен, Узбекистан
от
6,00 млн сум
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Застройщик ООО "ANGREN SMART CITY   Добро пожаловать в "ANGREN SMART CITY", ведущую строительную компанию Заравшана! Мы рады предложить новые квартиры в красивой Навоийской области. Благодаря нашей приверженности первоклассным строительным услугам, вы можете ожидать не что иное, как высококачественные квартиры и современные дома, которые меняют представление о городской жизни. В "ANGREN SMART CITY" работает команда опытных архитекторов и инженеров, которые привносят творческий подход и опыт в каждый проект. Наши энергоэффективные апартаменты спроектированы с учетом принципов устойчивого строительства, что позволяет вам не только наслаждаться роскошным образом жизни, но и вносить свой вклад в более экологичную окружающую среду. Наши объекты недвижимости, расположенные в лучших местах Навои, предлагают идеальное сочетание роскоши, комфорта и удобства. От современных квартир до просторных домов, у нас есть широкий выбор, чтобы удовлетворить ваши индивидуальные предпочтения и образ жизни. Наше внимание к великолепному дизайну проявляется в каждой детали наших проектов, чтобы вы жили в пространстве, сочетающем в себе функциональность. Стремитесь к светлому будущему вместе с «ANGREN sMART CITY» в качестве надежного партнера по строительству. Мы понимаем, что покупка дома вашей мечты — это важное решение, поэтому мы предлагаем гибкие варианты финансирования, чтобы воплотить ваши мечты о собственном доме в реальность. Позвольте нам помочь вам найти идеальную квартиру или дом, который соответствует вашим потребностям и бюджету. Присоединяйтесь к нам в нашем стремлении создавать экологически чистые объекты, которые положительно влияют на нашу планету. В "ANGREN SMART CITY" мы стремимся создавать устойчивые сообщества для более зеленого и устойчивого будущего. Испытайте вершину городской жизни с "ANGREN SMART CITY". Почувствуйте радость жизни в современной и энергоэффективной квартире в центре Навоийской области. Благодаря нашему вниманию к деталям и непревзойденному опыту, мы уверены, что вы найдете у нас идеальный дом. Выбирая "ANGREN SMART CITY", вы не просто покупаете недвижимость, вы становитесь частью яркого и гостеприимного сообщества. Присоединяйтесь к нашему путешествию и позвольте нам помочь вам создать воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Дом вашей мечты ждет вас в "ANGREN SMART CITY".   ЖК "ANGREN SMART CITY 1"   О жилом комплексе   Этот современный 10-этажный комплекс предлагает квартиры и дома по доступным ценам, гарантируя, что вы найдете дом своей мечты. Ваша безопасность очень важна для нас, и для вашего спокойствия в комплексе удобно расположена система внутренней связи. Почувствуйте себя в безопасности в комфорте вашего нового дома. Семьи с детьми по достоинству оценят удобства «Angren Smart City», в том числе детскую площадку и спортивные площадки. Позвольте вашим детям играть, исследовать и создавать прочные воспоминания в безопасной среде. «Angren Smart City» также понимает важность раннего развития детей. Вот почему в нашем комплексе есть детский сад, чтобы ваши малыши получали наилучший уход и образование в заботливой среде. Есть парковочные места и гаражи для владельцев автомобилей, которые обеспечивают достаточно места для ваших автомобилей. Будьте уверены, что ваши машины безопасны и легко доступны, когда они вам нужны. В «Angren Smart City» мы серьезно относимся к вашей безопасности, поскольку по всему комплексу установлены защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения. Ваше спокойствие является нашим приоритетом.   Квартиры   В ЖК построены уютные квартиры класса комфорт с балконами. В десятиэтажных зданиях построены апартаменты от одной до четырех. Общим количеством построено 96 квартир с площадью от 44 до 134 квадратных метров. К концу 2023 года планируется завершить строительные работы и сдать квартиры своим владельцам
Застройщик
" ANGREN SMART CITY 1" MCH J
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Застройщик
" ANGREN SMART CITY 1" MCH J
Языки общения
Oʻzbekcha
Жилой квартал NEW PORT
Жилой квартал NEW PORT
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2028
Количество этажей 20
Жизнь в Newport — это кварталы в стиле модерн, недалеко от набережной, с уютными двориками- парками, видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками, велодорожками, локациями для спокойного отдыха. Наши дома c балконами, а благодаря панорамным окнам в квартиру попадает больше естественного света. Во дворах будет много зелени, а вот машин не будет; для них предусмотрен подземный паркинг.
Агентство
RED
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Агентство
RED
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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