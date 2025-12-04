  1. Realting.uz
Квартиры в новостройках в Авайхан махалля

Ташкент
243
Бухарская область
16
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Жилой комплекс NRG VOHA
Жилой комплекс NRG VOHA
Жилой комплекс NRG VOHA
Жилой комплекс NRG VOHA
Жилой комплекс NRG VOHA
Жилой комплекс NRG VOHA
Ташкент, Узбекистан
от
$2,214
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
VOHA NRG VOHA – жилой комплекс премиум-класса, станет идеальным выбором для тех, кто ищет лучшее сочетание комфортабельного жилья и изысканной атмосферы для себя и своих близких. Оазис спокойствия находится в тихом Мирзо-Улугбекском районе. Это уникальный проект с многоуровневым озеленени…
Застройщик
NRG
Застройщик
NRG
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
NRG Voha — оазис спокойствия в сердце города NRG Voha — это малоэтажный жилой комплекс в престижном Мирзо-Улугбекском районе, ниже улицы Олтин Тепа. Здесь зелень, тишина и простор гармонично сочетаются с удобным доступом к ключевым транспортным артериям Ташкента. Архитектура и планиров…
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Языки общения
English, Русский
