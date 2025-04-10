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Продажа новостроек в Авайхан махалля

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Жилой комплекс NRG VOHA
Жилой комплекс NRG VOHA
Ташкент, Узбекистан
от
$2,214
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
VOHA NRG VOHA – жилой комплекс премиум-класса, станет идеальным выбором для тех, кто ищет лучшее сочетание комфортабельного жилья и изысканной атмосферы для себя и своих близких. Оазис спокойствия находится в тихом Мирзо-Улугбекском районе. Это уникальный проект с многоуровневым озеленени…
Застройщик
NRG
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Застройщик
NRG
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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