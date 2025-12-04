  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Алмазарский район
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Алмазарский район

Ташкент
243
Бухарская область
16
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Показать все Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
NRG Voha — оазис спокойствия в сердце города NRG Voha — это малоэтажный жилой комплекс в престижном Мирзо-Улугбекском районе, ниже улицы Олтин Тепа. Здесь зелень, тишина и простор гармонично сочетаются с удобным доступом к ключевым транспортным артериям Ташкента. Архитектура и планиров…
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Показать все Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Botanika Saroyi — уникальный жилой комплекс, спрятанный в зеленом сердце Ташкента прямо у Ботанического сада. Современный восточный стиль, воплощенный в архитектурно-дизайнерском решении, является основой концепции жилого комплекса. Здесь гармония с природой Ботанического сада сливается с пр…
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс BI Meros
Жилой комплекс BI Meros
Жилой комплекс BI Meros
Жилой комплекс BI Meros
Жилой комплекс BI Meros
Показать все Жилой комплекс BI Meros
Жилой комплекс BI Meros
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
NRG MEROS — гармония традиций и современности NRG MEROS — ультрасовременный жилой комплекс в Мирабадском районе, где каждая деталь продумана для вашего комфорта. Архитектура, благоустройство и инфраструктура создают пространство, где удобно жить, работать и отдыхать. Здесь рациональность …
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Чинабад"
Ташкент, Узбекистан
от
$84,000
Количество этажей 11
Площадь 104 м²
1 объект недвижимости 1
Срочно!!! Продаётся 4-комнатная квартира на 9-м этаже 11-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Чинабад". Адрес: Юнусабадский район, ул. Чинабад. Ориентир - банкетный зал "Venezia". Застройщик - компания "Euro House".  Общая площадь - 104 м². Состояние - коробка (сделаны меж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
104.0
84,000
Агентство
Eugene Real Estate
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Eugene Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "Oq Saroy" на ул. Паркент (Паркентский рынок)
Ташкент, Узбекистан
от
$120,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Продаётся 3-комнатная квартира на 1-м этаже 7-этажного дома в жилом комплексе "Oq Saroy" на ул. Паркент. Ориентир - Паркентский рынок. Застройщик - компания "Urban Stroy".   Общая площадь - 75 м². Отличный свежий ремонт.   Удобное месторасположение, рядом - магазины, каф…
Агентство
Eugene Real Estate
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Eugene Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
На карте