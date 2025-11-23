  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Алмазарский район

Продажа новостроек в Алмазарский район

квартиры
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "Oq Saroy" на ул. Паркент (Паркентский рынок)
Ташкент, Узбекистан
от
$120,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Продаётся 3-комнатная квартира на 1-м этаже 7-этажного дома в жилом комплексе "Oq Saroy" на ул. Паркент. Ориентир - Паркентский рынок. Застройщик - компания "Urban Stroy".   Общая площадь - 75 м². Отличный свежий ремонт.   Удобное месторасположение, рядом - магазины, каф…
Агентство
Eugene Real Estate
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Eugene Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
На карте