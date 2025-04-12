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Аренда коммерческих помещений на долгий срок в Яккасарайский район, Узбекистан

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226 объектов найдено
Аренда офис в БЦ 1200 кв.м Яккасарайский р-н, вдоль дороги, ориентир Piramit в Ташкент, Узбекистан
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Аренда офис в БЦ 1200 кв.м Яккасарайский р-н, вдоль дороги, ориентир Piramit
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 16
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 5
Сдаётся  офис,Адрес: г.Ташкент,Яккасарайский район,ул.Ш.Руставели 53-Б Ориентир – пересечен…
$12
в месяц
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 99 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 99 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 99 м²
Этаж 1
Аренда помещения Ор-р: Аския базар Площадь: 99 м2 первая линия вдоль дороги 3 кабине…
$2,000
в месяц
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Агентство
SV Real Estate
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Коммерческое помещение 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 80 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Срочный аренда офис якасарой район Шота Руставели коча ориентир биратиский могила Комнита 2…
$1,500
в месяц
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Агентство
SV Real Estate
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Коммерческое помещение 90 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 90 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
АРЕНДА НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ ОР-Р Напротив ЖК "…
$2,200
в месяц
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Агентство
SV Real Estate
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Коммерческое помещение 3 600 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 3 600 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 3 600 м²
Этаж 1/5
Сдаётся Готовый Гостиница КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ Яккасарайский район Площадь Земли 4 с…
$60,000
в месяц
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Агентство
Arendacity
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Евро дом в 3 уровня 8 соток 13 комнат 993 кв.м Ракат махалля в Ташкент, Узбекистан
Евро дом в 3 уровня 8 соток 13 комнат 993 кв.м Ракат махалля
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 13
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 993 м²
Количество этажей 2
Ракат махалла 2 й Какумский проезд ближе к ул.Шота Руставелли с другой Мукимий и Шахжохон Як…
Цена по запросу
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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аренда помещения в офисе/ ijaraga office - яккасарай, глинка, нукус в Ташкент, Узбекистан
аренда помещения в офисе/ ijaraga office - яккасарай, глинка, нукус
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Сдается в аренду помещение под офис, кабинеты 40 и 60кв.м на втором этаже. Здание 4 этажное…
$1,000
в месяц
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 135 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 135 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 135 м²
Этаж 2
Яккасарайский район Кушбеги Башлык ориентир Аэропорт. ТЦ Корзинка 135м². Отдельно стоящее зд…
$1,200
в месяц
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Агентство
Zamonaviy Uylar
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Русский
Коммерческое помещение 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 80 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
$1,000
в месяц
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Агентство
Well Tower
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Коммерческое помещение 130 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 130 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 130 м²
$2,700
в месяц
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Realty Union
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Коммерческое помещение 167 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 167 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 167 м²
Этаж 2/8
Сдается помещение под офис или под магазин 1-я линия #Ориентир - Паркентский рынок #Город…
$1,600
в месяц
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Агентство
Гарант
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3 х уровненная офисное помещение Ракат махалля 350 кв.м в Ташкент, Узбекистан
3 х уровненная офисное помещение Ракат махалля 350 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
НОВОСТРОЙКА !!! Яккасарайский район Ракат махалля, улица Шох Жахон, пересечение с улицей …
Цена по запросу
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 4 550 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 4 550 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 4 550 м²
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ!!! Адрес: Яшнабадский район, ул. Махтумкули Общ…
$25
в месяц
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Realty Union
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Офис 120 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 120 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 120 м²
Этаж 1/9
Евроофис в центре по ул .Бабура. Первая линия. Фасад в классическом стиле. 5 полноценных ко…
$1,500
в месяц
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Агентство
Kochmasmulk.uz
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Офис 151 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 151 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 151 м²
Этаж 3/4
Сдается офисное помещение в Яккасарайском районе Ориентир: МВД Республики Узбекистан Метр…
$25
в месяц
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Агентство
Kochmasmulk.uz
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Коммерческое помещение 1 856 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 856 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 856 м²
Количество этажей 1
#сергелийский район Ориентир Кумарик махалла Сдается помещение Под склад, цех 1 - 418 м2 выс…
$3
в месяц
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SV Real Estate
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Офис 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 80 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Сдаются в долгосрочную аренду офисные помещения в Яккасарайском районе Ориентир: МВД Респ…
$18
в месяц
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Агентство
Kochmasmulk.uz
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Коммерческое помещение 700 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 700 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 700 м²
Этаж 3/3
Хамма хона, подвалларда теплый пол, интернет, кўча ва ховлига кузатув камералари ўрнатилган.…
$17
в месяц
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Агентство
Гарант
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Русский
Коммерческое помещение 2 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 5
Адрес: Яккасарайский район, Бобура Боги 29 Ориентир: парк Бабур Общая площадь: 2 500 мкв …
$20
в месяц
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Агентство
Realty Union
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Русский
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Коммерческое помещение 50 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 50 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 50 м²
$350
в месяц
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GULNOZA ESTATES
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Коммерческое помещение 150 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 150 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Аренда (НЕ ЖЕЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: #Яккасарайский район Ориентир - Magic Сity …
$2,500
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SV Real Estate
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Аренда помещения! под офис,клинику Нукусская Ориентир макро,госпитальный можно 100кв.м можно арендов в Ташкент, Узбекистан
Аренда помещения! под офис,клинику Нукусская Ориентир макро,госпитальный можно 100кв.м можно арендов
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Аренда помещения! под офис,клинику Нукусская Ориентир макро,госпитальный можно 100кв.м а…
$2,700
в месяц
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Агентство
SV Real Estate
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Коммерческое помещение 5 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 5 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/5
Сдаётся Готовый Гостиница КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ Яккасарайский район Площадь Земли 10 …
$100,000
в месяц
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Агентство
Arendacity
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Коммерческое помещение 450 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 450 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 450 м²
Сдаю в долгосрочную аренду собственный дом! Под офис Под садик Первая линия имеется парк…
$6,000
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Коммерческое помещение 1 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 4
$6,000
в месяц
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Агентство
Well Tower
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Коммерческое помещение 226 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 226 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 226 м²
Этаж 1/8
Аренда нежилого помещения. Общая площадь: 226 кв.м. Полезная площадь: 200 кв.м Адрес: Якка…
$27
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Коммерческое помещение 2 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 200 м²
Количество этажей 2
Адрес: Яккасарайский район, массив Башлык Ориентир: Мечет Кушбеги Общая площадь: 2200 м2 …
$32,000
в месяц
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Realty Union
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Коммерческое помещение 700 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 700 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
#M_726 #аренда #здание #офис #здравоохранение #гостиница #до1500м2 #Яккасарайский #через #Ма…
$17
в месяц
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Realty Union
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Коммерческое помещение 93 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 93 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 93 м²
Этаж 1/4
$1,800
в месяц
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Fly Homes
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Сдается под Авто салон, Шоу-рум, Ресторан, Офис 750 м.2 в дол центральной улицы в Ташкент, Узбекистан
Сдается под Авто салон, Шоу-рум, Ресторан, Офис 750 м.2 в дол центральной улицы
Ташкент, Узбекистан
Количество этажей 4
Яккасарай район Мало Кольцевая дорога массив Кушбеги в дол центральной улицы. Сдается: Не…
$10,000
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha