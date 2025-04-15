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Снять кафе, бар, ресторан в аренду на долгий срок в Яккасарайский район, Узбекистан

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9 объектов найдено
Ресторан, кафе 572 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 572 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 572 м²
Сдаётся в аренду бывший банкетный зал вместе со своей кухней и складом. Локация крайне удобн…
$18
в месяц
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Ресторан, кафе 25 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 25 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 25 м²
Этаж 1/4
Аренда коммерческого помещения на Ракате, Центр, 1я линия. Площадь: 25м2 Этаж: 1 Этажность …
$1,000
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Kochmasmulk.uz
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Сдается помещение под любой вид деятельности ( ресторан, салон, офис и т.д. ) в центре города. В нас в Ташкент, Узбекистан
Сдается помещение под любой вид деятельности ( ресторан, салон, офис и т.д. ) в центре города. В нас
Ташкент, Узбекистан
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Сдается помещение под любой вид деятельности ( ресторан, салон, офис и т.д. ) в центре город…
$2,400
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SV Real Estate
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Ресторан, кафе 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Этаж 5/5
$3,500
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Well Tower
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Ресторан, кафе 180 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 180 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 180 м²
Этаж 1
$2,700
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Well Tower
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Ресторан, кафе 300 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 300 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Продаётся ресторан в центре Ташкента, улица Юсуф Хос ходжиб, ориентир гостиница Россия (МВД …
$380,000
в месяц
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SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Аренда офис якасарой район ориентир Шота Руставели коча Локатция 1 линия 1 этаж 170м2 цена 3500$ ❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️ Цокольный этаж 150м2 цена 1500$ Услуга агентство 50% в Ташкент, Узбекистан
Аренда офис якасарой район ориентир Шота Руставели коча Локатция 1 линия 1 этаж 170м2 цена 3500$ ❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️ Цокольный этаж 150м2 цена 1500$ Услуга агентство 50%
Ташкент, Узбекистан
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Аренда офис якасарой район ориентир Шота Руставели коча  Локатция 1 линия  1 этаж 170м2 цена 3500$ ❗
$3,500
в месяц
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SV Real Estate
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Ресторан, кафе 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Сдается в аренду под кафе или ресторан Миллий таомлар на улице Глинка вдоль дороги Имеется п…
$23
в месяц
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SV Real Estate
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Аренда помещения! под офис,клинику Нукусская Ориентир макро,госпитальный можно 100кв.м можно арендов в Ташкент, Узбекистан
Аренда помещения! под офис,клинику Нукусская Ориентир макро,госпитальный можно 100кв.м можно арендов
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Аренда помещения! под офис,клинику Нукусская Ориентир макро,госпитальный можно 100кв.м а…
$2,700
в месяц
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Агентство
SV Real Estate
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