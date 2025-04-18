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Аренда офиса на долгий срок в Яккасарайский район, Узбекистан

39 объектов найдено
Офис 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 500 м²
Улица Бабур площадь: 500м2 Этаж: 1 Состояние: с ремонтом Комнат: Open space Большая парк…
$25
в месяц
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SV Real Estate
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Офис 250 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 250 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Сдается в аренду на Яккасарайском р-н, ул. Боги Бустон Саламатина, 144-школа 8 соток 6 ком…
$2,300
в месяц
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Агентство
West End Consulting
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Офис 90 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 90 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
$2,500
в месяц
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Realty Union
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Офис 151 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 151 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 151 м²
Этаж 3/4
Сдается офисное помещение в Яккасарайском районе Ориентир: МВД Республики Узбекистан Метр…
$25
в месяц
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Kochmasmulk.uz
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Офис 150 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 150 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 150 м²
$3,500
в месяц
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Агентство
Realty Union
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Сдается или Продаётся нежилого помещения 1 ЛИНИЯ в Ташкент, Узбекистан
Сдается или Продаётся нежилого помещения 1 ЛИНИЯ
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Сдается или Продаётся нежилого помещения 1 ЛИНИЯ  ?Адрес: Яаккасарой  р-н, ?Ориентир: …
Цена по запросу
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Частный продавец
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Офис 1 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 1 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 200 м²
Этаж 3/5
Сдаётся офис в центре города, вдоль дороге БЦ 3-4-й этаж 1200 кв.м Площадь: по 580 кв.м. ка…
$12
в месяц
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SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Офис 1 850 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 1 850 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 850 м²
Этаж 2/4
Готовый офис с ремонтом (без мебели), находится на втором этаже, площадь 1850 кв.м., по ули…
$37,000
в месяц
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Агентство
Arendacity
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Офис 88 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 88 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 88 м²
Этаж 3/20
Рус: Сдаётся готовый офис с ремонтом в премиальном бизнес-центре Nestone! 3-й этаж, 20-эта…
$45
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Офис 150 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 150 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
$3,000
в месяц
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Агентство
Domio-Realty
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Офис 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 80 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Сдаются в долгосрочную аренду офисные помещения в Яккасарайском районе Ориентир: МВД Респ…
$18
в месяц
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Агентство
Kochmasmulk.uz
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Офис 100 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 100 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 000 м²
Этаж 3/8
Квадратура: от 95 до 285 Стоимость:200.000сум за/кв.м Входит: парковка, охрана, уборка Не вх…
$15
в месяц
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Агентство
Arendacity
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Офис 750 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 750 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 750 м²
$18
в месяц
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Агентство
Domio-Realty
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Аренда коммерческой недвижимости Офис в Ташкент, Узбекистан
Аренда коммерческой недвижимости Офис
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 9
Улица Бабура 69 Кол-во 3 ком Этаж 1 Этажность 9 75 кв.м. 1400 usd
$1,400
в месяц
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Агентство
REITATW
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аренда помещения в офисе/ ijaraga office - яккасарай, глинка, нукус в Ташкент, Узбекистан
аренда помещения в офисе/ ijaraga office - яккасарай, глинка, нукус
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Сдается в аренду помещение под офис, кабинеты 40 и 60кв.м на втором этаже. Здание 4 этажное…
$1,000
в месяц
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Частный продавец
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Офис 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 80 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Этаж 4
Сдается офис 80 м² в престижном бизнес-центре! Идеальное решение для вашего бизнеса: Площа…
$15
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Офис 110 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 110 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
СРОЧНО! АРЕНДА В ЦЕНТРЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Шота Руставели / кафе «BON!» — Евро ремонт —…
$3,000
в месяц
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Агентство
Vip House
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Офис 120 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 120 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 120 м²
Этаж 1/9
Евроофис в центре по ул .Бабура. Первая линия. Фасад в классическом стиле. 5 полноценных ко…
$1,500
в месяц
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Агентство
Kochmasmulk.uz
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Офис 190 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 190 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 190 м²
$3,000
в месяц
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Агентство
Realty Union
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Офис 271 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 271 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 271 м²
Количество этажей 3
Аренда Адрес: Яккасарайский район Улица: Кичик Бешёгоч Ориентир: Ивлеева Участок площадь: 3,…
$4,000
в месяц
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Realty Union
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Офис 800 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 800 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 800 м²
Аренда офисные помещения в бизнес центре Адрес: Яккасарайский район, ул. Нукус Ориентир: на…
$35
в месяц
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Realty Union
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Офис 90 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 90 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
$2,000
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Realty Union
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Офис 1850 кв Шота Руставели в Ташкент, Узбекистан
Офис 1850 кв Шота Руставели
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 850 м²
Этаж 2/4
Готовый офис с ремонтом (без мебели), находится на втором этаже, площадь 1850 кв.м., по улиц…
$37,000
в месяц
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Агентство
РИЭЛТОРЫ.UZ
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Офис 300 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 300 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 300 м²
$4,500
в месяц
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Realty Union
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Офис 70 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 70 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Этаж 1/9
$1,500
в месяц
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Агентство
Well Tower
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Офис 42 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 42 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 42 м²
Этаж 5/10
Сдаётся офис в Бизнес центре Ориентир- Т. Шевченко Город - Ташкент Район - Мирабад площадь …
$1,082
в месяц
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Агентство
Гарант
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Офис 300 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 300 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
$17
в месяц
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Агентство
Domio-Realty
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Офис 110 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 110 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 110 м²
Этаж 1/6
Сдаётся офис Юнусобадский район на против Алайского базара ориентир Ардус, Кредит Азия больш…
$1,800
в месяц
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Агентство
Гарант
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For Rent! Сдается под офис 2,5 сот - 5 комнат | Grand Mir Hotel в Ташкент, Узбекистан
For Rent! Сдается под офис 2,5 сот - 5 комнат | Grand Mir Hotel
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Сдается Дом Яккасарайском районе, ул. Таффакур, ориентир: Гранд Мир Отель, 160 школа, Modera…
$4,000
в месяц
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West End Consulting
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Офис 130 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 130 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 130 м²
$2,800
в месяц
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Агентство
Realty Union
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