ELITE HOUSE MALIKA — агентство недвижимости в Ташкенте, специализирующееся на продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости.
Мы сотрудничаем с застройщиками и собственниками недвижимости, предлагаем широкий выбор объектов: новостройки, жилые комплексы, коттеджи, бизнес-центры, гостиничные комплексы, коммерческие помещения и другие объекты.
Наша задача — эффективно представлять объекты на рынке, находить покупателей и арендаторов, обеспечивать профессиональное сопровождение сделок.
Мы также открыты к сотрудничеству с риелторами и агентствами недвижимости, заинтересованными в совместной реализации объектов и привлечении клиентов.
• Продажа жилой недвижимости и новостроек
• Продажа коттеджей и частных домов
• Продажа бизнес-центров
• Продажа гостиничных комплексов
• Продажа коммерческой недвижимости
• Долгосрочная и краткосрочная аренда недвижимости
• Аренда офисных и коммерческих помещений
• Подбор недвижимости для инвестиций
• Сотрудничество с застройщиками и собственниками
• Поиск покупателей и арендаторов
• Управление недвижимостью
• Партнёрство с риелторами и агентствами недвижимости