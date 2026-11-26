Об агентстве

ELITE HOUSE MALIKA — агентство недвижимости в Ташкенте, специализирующееся на продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости.

Мы сотрудничаем с застройщиками и собственниками недвижимости, предлагаем широкий выбор объектов: новостройки, жилые комплексы, коттеджи, бизнес-центры, гостиничные комплексы, коммерческие помещения и другие объекты.

Наша задача — эффективно представлять объекты на рынке, находить покупателей и арендаторов, обеспечивать профессиональное сопровождение сделок.

Мы также открыты к сотрудничеству с риелторами и агентствами недвижимости, заинтересованными в совместной реализации объектов и привлечении клиентов.