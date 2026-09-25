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Продажа готового бизнеса в Яшнабадском районе, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
118
офисы
7
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6 объектов найдено
Готовый бизнес в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес
Ташкент, Узбекистан
🚗 ПРОДАЁТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ АВТОСЕРВИС И АВТОМОЙКА 💦   📍 Ориентир: Янги Узбекистан    …
$16 384
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Агентство
SquareLab innovative property solutions
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Продажа коммерческое помещение. ID 100146 в Ташкент, Узбекистан
Продажа коммерческое помещение. ID 100146
Ташкент, Узбекистан
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
ID: 100146 Продажа коммерческое помещение, общая площадь 450 м². Состояние: евроремонт. …
$1,10 млн
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Агентство
КупиДом
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Производство и магазин женской одежды в Ташкент, Узбекистан
Производство и магазин женской одежды
Ташкент, Узбекистан
Площадь 60 м²
Продается готовый бизнес. Производство и магазин женской одежды. Налажен Экспорт через Wildb…
$2 500
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Частный продавец
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Русский
BPNBPN
Готовый бизнес в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес
Ташкент, Узбекистан
$3,00 млн
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Агентство
Domio
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English, Русский, Oʻzbekcha
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Помещения под десткий сад в Ташкент, Узбекистан
Помещения под десткий сад
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 25
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 595 м²
Количество этажей 1
Помещения под десткий сад
$600 000
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Застройщик
Ness Development
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Готовый Бизнес Почемучки Школа раннего развития в Ташкент, Узбекистан
Готовый Бизнес Почемучки Школа раннего развития
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Что входит в сумму продажи: 90 квадратов Все удобства и учебные пособия Три комнаты для у…
$35 000
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Частный продавец
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