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Квартиры в новостройках в Шафиркане, Узбекистан

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Многоквартирный жилой дом ЖК Shofirkon Markaz
Многоквартирный жилой дом ЖК Shofirkon Markaz
Многоквартирный жилой дом ЖК Shofirkon Markaz
Многоквартирный жилой дом ЖК Shofirkon Markaz
Шафиркан, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК Shofirkon Markaz   На основе оригинального дизайна, инновационных технологий наши небоскребы строятся мастерами своего дела. Откройте для себя двери будущего c ЖК  "Shofirkon Markaz" О жилом комплексе На территории ЖК "Shofirkon Markaz" расположены уникальные декоративные дере…
Застройщик
MIROBI BUXORO
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Застройщик
MIROBI BUXORO
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Русский
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