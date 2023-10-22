Новостройки в Шафиркане, Узбекистан

Шафиркан, Узбекистан

Цена по запросу

ЖК Shofirkon Markaz На основе оригинального дизайна, инновационных технологий наши небоскребы строятся мастерами своего дела. Откройте для себя двери будущего c ЖК "Shofirkon Markaz" О жилом комплексе На территории ЖК "Shofirkon Markaz" расположены уникальные декоративные деревья, прогулочные дорожки, навесы для бесед и интерактивные игровые площадки для детей разных возрастов, выполненные в основном из экологически чистых материалов. Жилой комплекс находится в окружении разнообразной инфраструктуры, которая удовлетворит потребности его жителей. Все необходимые объекты находятся в непосредственной близости, обеспечивая комфорт и удобство для жильцов жилого комплекса "Shofirkon Markaz" Окунитесь в роскошную и комфортную жизнь в этом замечательном жилом комплексе, где каждая деталь предназначена для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше.