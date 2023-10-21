Добро пожаловать в жилой комплекс «Fresh house», разработанный компанией «XOJIAKBAR-MEGA QURILISH» в Cурхандарьинской области.
О жилом комплексе
Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Наши квартиры и дома, выполненные в современном дизайне и из высококачественных материалов, являются свидетельством нашего стремления к совершенству.
Адрес: Сурхандарьинской области районе саросиё, массиве новый Узбекистан