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Новостройки в Сариасийский район, Узбекистан

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Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
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Многоквартирный жилой дом ЖК "Fresh house"
Сариасийский район, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Добро пожаловать в жилой комплекс «Fresh house», разработанный компанией «XOJIAKBAR-MEGA QURILISH» в Cурхандарьинской области.  О жилом комплексе  Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, чт…
Застройщик
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
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Застройщик
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
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