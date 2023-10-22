Новостройки в Сариасийский район, Узбекистан

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Продажа новостроек в Сариасийский район

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Многоквартирный жилой дом ЖК "Fresh house"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Fresh house"
Сариасийский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: "XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Добро пожаловать в жилой комплекс «Fresh house», разработанный компанией «XOJIAKBAR-MEGA QURILISH» в Cурхандарьинской области.  О жилом комплексе  Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Наши квартиры и дома, выполненные в современном дизайне и из высококачественных материалов, являются свидетельством нашего стремления к совершенству. Адрес: Сурхандарьинской области районе саросиё, массиве новый  Узбекистан