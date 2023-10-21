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Квартиры в новостройках в Самарканд

Ургенчский район
7
Андижан
6
Самарканд
6
Андижан
6
Навои
5
Бекабад
4
Алмазарский район
4
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Многоквартирный жилой дом ЖК SARTEPO.
Многоквартирный жилой дом ЖК SARTEPO.
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: OLAM STROY
ЖК SARTEPO. Мы рады представить вам жилой комплекс “ЖК SARTEPO”. Здесь собраны самые передовые новшества мировой архитектуры, воплощенные в реалии. Проект строительства ЖК создан для улучшения качества жизни. Все удобства в полном составе: торговые центры, детская площадка, открытые места для пикника и парковка.  По доступным ценам, обеспечивая идеальное жилое пространство для семей и отдельных лиц вы можете приобрести все квартиры. Строительство 7-этажные здание будет завершено в 4 квартале 2024 года.