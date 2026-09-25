  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Самарканд
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Самарканд, Узбекистан

;
Ташкент
277
Бухарская область
17
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик  «MAROQAND  STROY»  Самаркандская область Название:  ЖК Голден Сити  Цена: Договорная  Квартиры с площадью  от 41-43 кв.м 65-68 кв.м до 85-89 кв.м 105-110 кв.м  Тип оплаты: Ипотека  100% оплата Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: готовая Тип строения: Ки…
Застройщик
ООО « MAROQAND STROY »
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
ООО « MAROQAND STROY »
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК «Brilliant CityAC»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Brilliant CityAC»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Brilliant CityAC»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Brilliant CityAC»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Brilliant CityAC»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Brilliant CityAC»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Brilliant CityAC»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
О жилом комплексе «Brilliant CityAC» Добро пожаловать в жилой комплекс «Brilliant CityAC», разработанный компанией «BRILLIANT CITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных п…
Застройщик
ООО "АЗИЯ МАКОН СИТИ"
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
ООО "АЗИЯ МАКОН СИТИ"
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК «Atlas Group» Квартиры с площадью: от 60 кв.м до 168,3 кв.м Тип оплаты: Рассрочка до 24 мес Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: черновая Тип строения: Кирпичные дома Количество этажей:  7 Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде. Класс : Премиум…
Застройщик
Atlas Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Atlas Group
Языки общения
Русский
BPNBPN
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Qorasuv Marvaridi"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК Qorasuv Marvaridi Один из самых роскошных жилых комплексов в Самарканде. Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения. Мы строим дом, который будет удобен для всех. Та…
Застройщик
SADIKOV DEVELOPMENT GROUP
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
SADIKOV DEVELOPMENT GROUP
Языки общения
Русский
На карте