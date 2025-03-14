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Дома с террасой в Кибрайском районе, Узбекистан

Кибрай
27
1 объект найдено
Дом 7 комнат в Дурмень, Узбекистан
Дом 7 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Durmendagi uy Ekologik toza hudud Bu uy tushunadiganlar uchun. Tayyor g'ishtli turar-jo…
$380,000
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Параметры недвижимости в Кибрайском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная