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Коттеджи в Кибрайском районе, Узбекистан

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11 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Дурмень, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Кибрай, 1.7-соток (N 13614 )
$200 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Гвардейский, 3 сотки (13575)
$240 000
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Коттедж 5 комнат в Дурмень, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Дермень, 2,5 соток (13299)
$255 000
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TIAN Real Estate
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BPNBPN
Коттедж 6 комнат в Ялангач, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ялангач, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Лимонария, 2 сотки (13517)
$285 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ялангач, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ялангач, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Лимонария, 2,5 соток (13686)
$240 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Дурмень, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Кибрай, Дурмень, 2,2 соток (13727)
$180 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ялангач, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ялангач, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся современный 2-этажный коттедж в стиле хай-тек — Лимонария Площадь дома: 200 м² …
Цена по запросу
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Vector Estate
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Коттедж 4 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается современный 2-этажный коттедж с готовым ремонтом “под ключ” в зелёном и тихом райо…
$120 000
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Sayriddin Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Дурмень, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продаются коттеджи в махалле САНИФ. Наружняя отделка сделана травертином . Внутренняя отдел…
$165 000
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Real.str
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Коттедж 4 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается просторный 2-этажный коттедж в черновой отделке — с полностью завершённым фасадом …
$90 000
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Sayriddin Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЮТСЯ КОТТЕДЖЫ!!! Кибрайский район Ориентир - Дурмень Коттеджы Комнат-5 Этажность-2+по…
$140 000
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LUKA ESTATE
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Параметры недвижимости в Кибрайском районе, Узбекистан

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная