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Коттеджи в Кибрайском районе, Узбекистан

Кибрай
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Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЮТСЯ КОТТЕДЖЫ!!! Кибрайский район Ориентир - Дурмень Коттеджы Комнат-5 Этажность-2+по…
1,71 млрд сум

Параметры недвижимости в Кибрайском районе, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная