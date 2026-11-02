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Дома около гольф-клуба в Кибрайском районе, Узбекистан

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Чирчик
6
Кибрай
32
1 объект найдено
Дом 7 комнат в Дурмень, Узбекистан
Дом 7 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 460 м²
Количество этажей 2
Продается Евро дом Дурмень, Хайдаробод закрытый махалла Участок 4 соток +2 соток захва…
$860 000
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
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Типы недвижимости в Кибрайском районе

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Кибрайском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
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