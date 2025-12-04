  1. Realting.uz
Квартиры в новостройках в Карши

Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Oqtepa"
Карши, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК "Oqtepa" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркин…
GO AHEAD BEK
GO AHEAD BEK
Многоквартирный жилой дом ЖК SULTON SAROY
Карши, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс расположен по удобному адресу нашего города, и в нем вы найдете множество удобств для наших клиентов! В жилом комплексе SULTON SAROY используется прочная арматура до 10-25 мм марки A500C российского производства! Наша цель не в том, чтобы купить дом, а в том, чтобы предостав…
SULTON SAROY
SULTON SAROY
