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ЖК SULTON SAROY

Карши, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Жилой комплекс расположен по удобному адресу нашего города, и в нем вы найдете множество удобств для наших клиентов!
В жилом комплексе SULTON SAROY используется прочная арматура до 10-25 мм марки A500C российского производства!
Наша цель не в том, чтобы купить дом, а в том, чтобы предоставить жителям и гостям нашего города высококачественные ультра-комфортабельные, современные квартиры, а также улучшить инфраструктуру, чтобы служить примером для подражания дальнейшим инновациям в жилищном строительстве.

Жилой комплекс Sultоn Saroy объявляет о начале продаж современных, уютных и инновационных квартир!

Удобства нашего жилого комплекса:
- удобное расположение;
- инновационные и современные апартаменты;
- офисы с террасами для бизнеса;
- безопасная детская игровая площадка;
- подземная парковка;
- независимое водоснабжение и электроснабжение от городских сетей;
- супермаркеты и сервисные центры;

Местонахождение новостройки
Карши, Узбекистан
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ЖК SULTON SAROY
Карши, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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