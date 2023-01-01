ЖК SULTON SAROY

Жилой комплекс расположен по удобному адресу нашего города, и в нем вы найдете множество удобств для наших клиентов!
В жилом комплексе SULTON SAROY используется прочная арматура до 10-25 мм марки A500C российского производства!
Наша цель не в том, чтобы купить дом, а в том, чтобы предоставить жителям и гостям нашего города высококачественные ультра-комфортабельные, современные квартиры, а также улучшить инфраструктуру, чтобы служить примером для подражания дальнейшим инновациям в жилищном строительстве.
Жилой комплекс Sultоn Saroy объявляет о начале продаж современных, уютных и инновационных квартир!
Удобства нашего жилого комплекса:
- удобное расположение;
- инновационные и современные апартаменты;
- офисы с террасами для бизнеса;
- безопасная детская игровая площадка;
- подземная парковка;
- независимое водоснабжение и электроснабжение от городских сетей;
- супермаркеты и сервисные центры;