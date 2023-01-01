ЖК SULTON SAROY

Ханабад, Узбекистан

Цена по запросу

Добро пожаловать в «FIDOKOR » - замечательный жилой комплекс компании «FIDOKOR ЖК», предлагающий оазис современной жизни в динамичном городе Ташкенте. Откройте новую главу в современной жизни с нашим ассортиментом совершенно новых квартир и современных домов, тщательно спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных по доступным ценам. «FIDOKOR » с девятью этажами архитектурного великолепия возвышается как символ элегантности и изысканности. Мы гордимся тем, что предлагаем высококачественные квартиры и дома, каждое из которых отражает идеальное сочетание стиля и функциональности. Безопасность и комфорт – наши главные приоритеты. Находящаяся поблизости система внутренней связи и надежные устройства наблюдения гарантируют безопасную среду проживания и душевное спокойствие в любое время. Наши современные устройства видеонаблюдения усиливают меры безопасности и обеспечивают максимальную безопасность для вас и ваших близких. Семьи с детьми делают "FIDOKOR" раем радости. Наша хорошо спроектированная игровая площадка и детская комната обеспечивают комфортную среду для игр, обучения и развития ваших малышей. Парковка осуществляется без проблем благодаря специальной парковке, благодаря которой у вас всегда будет безопасное место для вашего автомобиля, и вам не придется беспокоиться о неудобствах парковки. Откройте для себя лучшие 2-х и 3-х комнатные дома Сергелийского района. Почувствуйте себя воплощением современной жизни, где комфорт встречается с элегантностью в центре Ташкента. Как "FIDOKOR ЖК" , ваш надежный партнер по строительству, будьте уверены, что каждый аспект вашего нового дома получит исключительное мастерство и внимание к деталям. Выбирайте «FIDOKOR » для своей новой квартиры или дома в Ташкенте и живите роскошно, комфортно и современно. Пусть «FIDOKOR » станет местом, где можно найти адрес своей мечты. Добро пожаловать в «FIDOKOR », где сбываются мечты.