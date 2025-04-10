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ЖК "Oqtepa" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркин…
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Застройщик
GO AHEAD BEK
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Жилой комплекс расположен по удобному адресу нашего города, и в нем вы найдете множество удобств для наших клиентов!
В жилом комплексе SULTON SAROY используется прочная арматура до 10-25 мм марки A500C российского производства!
Наша цель не в том, чтобы купить дом, а в том, чтобы предостав…
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Застройщик
SULTON SAROY
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