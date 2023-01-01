Ташкент, Узбекистан

Цена по запросу

Новый проект от компании Etalon Building – ЖК Yangi Toshkent ЖК Yangi Toshkent Первоначальный взнос 30%, остальное покупайте в рассрочку на 36 месяцев. Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительстве комплекса мы используем только качественную арматуру! Площадь квартиры: 20,2 м2 – 165 млн 1 квартира (оплата 100%); 24,7 м2 – 181 млн (оплата 100%); 34,5 м2 - 252 млн (100% оплата) 40 м2 - Основной платеж 104 млн сум, от 6 700 000 сум в месяц. 55,4м2; 70,2м2; Также имеются квартиры площадью 76м2. Торопитесь, акция продлится до 1 ноября. 9-этажки будут готовы в 2025 году в 4 кварталах Адрес нашего офиса г. Ташкент, улица Аккоргон, 31А.