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ETALON BUILDING

Buxoro viloyati, Buxoro sh. Abay ko'chasi, 64-uy
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ETALON BUILDING
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Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Toshkent
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Toshkent
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ETALON BUILDING
Новый проект от компании Etalon Building – ЖК Yangi Toshkent ЖК Yangi Toshkent Первоначальный взнос 30%, остальное покупайте в рассрочку на 36 месяцев. Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительстве комплекса мы используем только качественную арматуру! Площадь квартиры: 20,2 м2 – 165 млн 1 квартира (оплата 100%); 24,7 м2 – 181 млн (оплата 100%); 34,5 м2 - 252 млн (100% оплата) 40 м2 - Основной платеж 104 млн сум, от 6 700 000 сум в месяц. 55,4м2; 70,2м2; Также имеются квартиры площадью 76м2. Торопитесь, акция продлится до 1 ноября. 9-этажки будут готовы в 2025 году в 4 кварталах Адрес нашего офиса г. Ташкент, улица Аккоргон, 31А.
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