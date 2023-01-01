Ж.К ARS EMPIRE BAHТ в городе Янгиюль

Застройщик: ARS EMPIRE
Ж.К : ARS EMPIRE BAHT
Адрес :Тошкент вилояти,Янгийул шахри, Бахт МФЙ, Самарқанд кўчасида
Ориентир : кольцевая , Табака.
Какие объекты уже сдали : Амир Тимур Хаус , Жун арик , Чоштепада
Этажность дома : 9
Коммерческое площадь : На -1 и на 1 этаже
Общая площадь: 0,56 гектар
Терраса : Нет
Строение : каркасно-монолит скелет
Потолочное перекрытие : плита
Стены : Кирпич
Уличныные : 1,5
Межквартирные : 1
Перегородки : 0,5
Ремонт : Под ключ (эмульсия )
Техника : Нет
Обогрев : Батареи , двухконтурный котел
Высота от пола до потолка : 3,20
Двухконтурный котёл : Есть
Фасад : Травертин
Утепление : Нет
Лифт : 1шт (600кг)
Подвал : Коммерция
Парковка : Во дворе
Детская площадка : Во дворе
Начало строительства объекта: 2023 июнь
Стадия строительства: 3 этаж
Срок сдачи в эксплуатацию проекта: 2024 сентябрь
1 комнатные кв.м. : 41,0 кв.м ; 41,5 кв.м ; 46,0 кв.м ; 45, 0 кв.м ; 46,0 кв.м ; 55, 0
2х комнатные кв.м : 57,0 кв.м ; 58,0 кв.м ; 64,0 кв.м ;64,5 кв.м ; 68,0 кв.м ; 69,0 кв.м ; 71,0 кв.м ; 62,0 кв.м ,
Двухкомнатная квартира 57 кв.м на 4 этаже 9 этажного дома
Общая стоимсть : 484 500 000 сум
Первоначальная оплата 30% :145 350 000 сум
Ежемесячная оплата (24м) : 14 131 250 сум
Сдача объекта через 12 месяцев
Стоимость квартир за кв.м со 2 этажа по 9 этаж одинаковая . Спешите приобрести квартиру на удобном вам этаже с готовым ремонтом .
Телефон для справок : 93 946 28 56 Феруза