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Ж.К ARS EMPIRE BAHТ в городе Янгиюль

Тамдынский район, Узбекистан
от
307,50 млн сум
;
8
Описание Описание
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О комплексе

Застройщик:  ARS EMPIRE 
Ж.К :  ARS EMPIRE BAHT
Адрес :Тошкент вилояти,Янгийул шахри, Бахт МФЙ, Самарқанд кўчасида
Ориентир : кольцевая , Табака.
Какие объекты уже сдали  : Амир Тимур Хаус , Жун арик , Чоштепада 
Этажность дома :  9
Коммерческое площадь : На -1 и на 1 этаже
Общая площадь: 0,56 гектар
Терраса : Нет
Строение : каркасно-монолит скелет 
Потолочное перекрытие : плита
Стены : Кирпич
Уличныные : 1,5
Межквартирные : 1 
Перегородки : 0,5
Ремонт : Под ключ (эмульсия ) 
Техника : Нет
Обогрев : Батареи , двухконтурный котел
Высота от пола до потолка : 3,20
Двухконтурный котёл : Есть
Фасад : Травертин
Утепление : Нет
Лифт : 1шт (600кг)
Подвал :  Коммерция 
Парковка : Во дворе
Детская площадка : Во дворе
Начало строительства объекта: 2023 июнь
Стадия строительства: 3 этаж
Срок сдачи в эксплуатацию проекта: 2024 сентябрь

1 комнатные кв.м.   : 41,0 кв.м ; 41,5 кв.м ; 46,0 кв.м ; 45, 0 кв.м ; 46,0 кв.м ; 55, 0
2х комнатные  кв.м : 57,0 кв.м ; 58,0 кв.м ; 64,0 кв.м ;64,5 кв.м ; 68,0 кв.м ; 69,0 кв.м ; 71,0 кв.м ; 62,0 кв.м ,


Двухкомнатная квартира 57 кв.м  на  4 этаже 9  этажного дома 
Общая стоимсть  : 484  500 000 сум
Первоначальная оплата 30% :145 350 000 сум
Ежемесячная оплата (24м) : 14 131 250 сум

Сдача объекта через 12 месяцев 
Стоимость квартир за кв.м со 2  этажа по 9 этаж  одинаковая . Спешите приобрести квартиру на удобном вам этаже с готовым ремонтом .
Телефон для справок : 93 946 28 56  Феруза

Параметры объекта
Класс
Класс
Эконом-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
9
Местонахождение новостройки
Тамдынский район, Узбекистан

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Ж.К ARS EMPIRE BAHТ в городе Янгиюль
Тамдынский район, Узбекистан
от
307,50 млн сум
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