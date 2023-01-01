Ж.К ARS EMPIRE BAHТ в городе Янгиюль

Застройщик: ARS EMPIRE

Ж.К : ARS EMPIRE BAHT

Адрес :Тошкент вилояти,Янгийул шахри, Бахт МФЙ, Самарқанд кўчасида

Ориентир : кольцевая , Табака.

Какие объекты уже сдали : Амир Тимур Хаус , Жун арик , Чоштепада

Этажность дома : 9

Коммерческое площадь : На -1 и на 1 этаже

Общая площадь: 0,56 гектар

Терраса : Нет

Строение : каркасно-монолит скелет

Потолочное перекрытие : плита

Стены : Кирпич

Уличныные : 1,5

Межквартирные : 1

Перегородки : 0,5

Ремонт : Под ключ (эмульсия )

Техника : Нет

Обогрев : Батареи , двухконтурный котел

Высота от пола до потолка : 3,20

Двухконтурный котёл : Есть

Фасад : Травертин

Утепление : Нет

Лифт : 1шт (600кг)

Подвал : Коммерция

Парковка : Во дворе

Детская площадка : Во дворе

Начало строительства объекта: 2023 июнь

Стадия строительства: 3 этаж

Срок сдачи в эксплуатацию проекта: 2024 сентябрь

1 комнатные кв.м. : 41,0 кв.м ; 41,5 кв.м ; 46,0 кв.м ; 45, 0 кв.м ; 46,0 кв.м ; 55, 0

2х комнатные кв.м : 57,0 кв.м ; 58,0 кв.м ; 64,0 кв.м ;64,5 кв.м ; 68,0 кв.м ; 69,0 кв.м ; 71,0 кв.м ; 62,0 кв.м ,



Двухкомнатная квартира 57 кв.м на 4 этаже 9 этажного дома

Общая стоимсть : 484 500 000 сум

Первоначальная оплата 30% :145 350 000 сум

Ежемесячная оплата (24м) : 14 131 250 сум



Сдача объекта через 12 месяцев

Стоимость квартир за кв.м со 2 этажа по 9 этаж одинаковая . Спешите приобрести квартиру на удобном вам этаже с готовым ремонтом .

Телефон для справок : 93 946 28 56 Феруза