ЖК «Xonobod Avenue» комфорт класса, выполнен по технологии кирпичного строительства в Сергелийском районе, улица Ханабад.
Целью нашей строительной кампании является создание современной инфраструктуры в махалле Ханабад Сергилийского района города Ташкента , а также 12-этажный 14-этажный дом 1080 квартир с современными подземными жилыми помещениями, оздоровительным спортивным уголком , инновационными детскими игровыми площадками, частными садами, зелеными насаждениями и зарядными станциями для электромобилей. квартиры доступны от 39,7 м2 до 99,7 м2
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Застройщик
Xonobod Avenue
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.
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