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Xonobod Avenue

Узбекистан
;
Xonobod Avenue
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
3 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 07:46
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Новостройки
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Жилой комплекс Honabod Аvenue
Жилой комплекс Honabod Аvenue
Ханабад, Узбекистан
от
9,92 млн сум
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
ЖК «Xonobod Avenue» комфорт класса, выполнен по технологии кирпичного строительства в Сергелийском районе, улица Ханабад. Целью нашей строительной кампании является создание современной инфраструктуры в махалле Ханабад Сергилийского района города Ташкента , а также 12-этажный 14-этажный дом 1080 квартир с современными подземными жилыми помещениями, оздоровительным спортивным уголком , инновационными детскими игровыми площадками, частными садами, зелеными насаждениями и зарядными станциями для электромобилей. квартиры доступны от 39,7 м2 до 99,7 м2
Застройщик
Xonobod Avenue
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Застройщик
Xonobod Avenue
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Наши агенты в Узбекистане
Акром Акромович
Акром Акромович
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Узбекистан, Каракалпакия
Год основания компании 2003
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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English, Русский
AZIMUT-MIG
Toshkent shahri, Yashnobod tumani QORASUV KO'CHASI
Новостройки 1
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Языки общения
Русский