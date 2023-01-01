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Mashxadi Residence

Toshkent shahri, Mirobod tumani Mehrjon ko'chasi, 8-uy
;
Mashxadi Residence
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Многоквартирный жилой дом ЖК Mashxadi Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Mashxadi Residence
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Mashxadi Residence
ЖК Mashxadi Residence Отличная возможность для тех, кто ищет квартиру в тихом районе на стадии завершения Объявляем старт очередного этапа продаж квартир находящихся по улице Паркент Яшнабадского района! Квартиры: 2 ком - 84 м² 3 ком - 99.7 м² 4х ком - 171 м² Сделайте первоначальный взнос 50%, остальное после выхода кадастра. Срок сдачи: май 2024 года Ипотеки и субсидии нет Адрес: Яшнабадский р-н, улица С.Машхадий 218. Удобства Закрытая территория 24/7 мониторинг камеры Установлена ​​входная дверь. Установлены внешние рамы В коробочном состоянии. Закрытая и открытая парковка Стены дома сделаны из кирпича
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Suhrobbek Abdurahmonov
Suhrobbek Abdurahmonov
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.