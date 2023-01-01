ЖК Mashxadi Residence
Отличная возможность для тех, кто ищет квартиру в тихом районе на стадии завершения
Объявляем старт очередного этапа продаж квартир находящихся по улице Паркент Яшнабадского района!
Квартиры:
2 ком - 84 м²
3 ком - 99.7 м²
4х ком - 171 м²
Сделайте первоначальный взнос 50%, остальное после выхода кадастра.
Срок сдачи: май 2024 года
Ипотеки и субсидии нет
Адрес: Яшнабадский р-н, улица С.Машхадий 218.
Удобства
Закрытая территория
24/7 мониторинг камеры
Установлена входная дверь.
Установлены внешние рамы
В коробочном состоянии.
Закрытая и открытая парковка
Стены дома сделаны из кирпича
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.