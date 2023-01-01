Ташкент, Узбекистан

Цена по запросу

ЖК Mashxadi Residence Отличная возможность для тех, кто ищет квартиру в тихом районе на стадии завершения Объявляем старт очередного этапа продаж квартир находящихся по улице Паркент Яшнабадского района! Квартиры: 2 ком - 84 м² 3 ком - 99.7 м² 4х ком - 171 м² Сделайте первоначальный взнос 50%, остальное после выхода кадастра. Срок сдачи: май 2024 года Ипотеки и субсидии нет Адрес: Яшнабадский р-н, улица С.Машхадий 218. Удобства Закрытая территория 24/7 мониторинг камеры Установлена ​​входная дверь. Установлены внешние рамы В коробочном состоянии. Закрытая и открытая парковка Стены дома сделаны из кирпича