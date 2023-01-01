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POYTAXT MAVZESI

Farg'ona viloyati, Farg'ona sh. B.Marg'iloniy ko'chasi, 30B-uy, 3-хоnadon
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POYTAXT MAVZESI
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Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: POYTAXT MAVZESI
Жилой комплекс Zumrad  Одним из преимуществ ЖК «Zumrad” является его расположение в центре города. Поблизости жилого комплекса парки, магазины, супермаркеты, кафе, больницы, аптеки и тд. Все необходимое буквально «под рукой»!  В жилом комплексе «Zumrad» особое внимание уделено инфраструктуре для маленьких жильцов. На территории комплекса предполагается строительство современного муниципального детского сада с развивающими программами и подготовкой к школе. Всегда мечтали о большой двух этажной квартире? ЖК Зумрад исполняет мечты  Теперь вы можете стать обладателем большого пентхауса в лучшем жилом комплексе в центре Ферганы! Фантазируйте смелее! Отштукатуренные стены и потолки высотой 3.4 метра примут любую вашу задумку Квартиры в жилом комплексе «Zumrad” будут оснащены качественными пластиковыми окнами, которые защитят вас от шума, сквозняков, холодов и влаги. ЖК «𝐙𝐮𝐦𝐫𝐚𝐝» - для тех, кто ищет лучшее! Наш адрес: г. Фергана, скрещивание ул. Б.Маргиноний и Бобур. Ориентир: Кафе Дилобар.
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