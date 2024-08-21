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Квартира в новостройке ЖК АTU

Навои, Узбекистан
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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Навои
  • Район
    Навоинский Район

О комплексе

ЖК АTU

 

Добро пожаловать в «ATU», замечательный жилой комплекс компании «Business Fundament». Расположенный в оживленной Навоийской области, «ATU» предлагает современный и доступный жизненный опыт. «ATU», состоящий из пятиэтажного жилого комплекса, – лучший выбор для тех, кто ищет новый дом или квартиру в Навои. Наши современные и современные дизайнерские здания в «ATU» излучают элегантность и комфорт, что делает их символом современной жизни в Навои. Если вы ищете уютный дом с 1-x спальней или просторную квартиру, у нас есть варианты, соответствующие вашим потребностям и предпочтениям. В «ATU» безопасность и комфорт стоят на первом месте. Наш жилой комплекс оборудован домофоном и защищенными устройствами наблюдения, чтобы обеспечить безопасную среду проживания для вас и вашей семьи. Мы также предлагаем устройства видеонаблюдения для дополнительного спокойствия. «ATU» оказывает услуги семьям, имея на своем месте детскую площадку и детский сад, создает условия для воспитания детей. Кроме того, мы предоставляем автостоянку, которая не доставит хлопот жителям и их гостям. Откройте для себя великолепие жизни в «ATU». Если вы ищете современные дома или новые квартиры в Навоийской области, «ATU» — ваш идеальный выбор. Испытайте комфорт, стиль и светлое будущее вместе с "Business Fundament" в «ATU». Примите суть современной жизни и инвестируйте в дом своей мечты уже сегодня.

 

Адрес: Навоийская Область, Город Навои, Улица Садриддин Aйний

Обновлено: 27.08.2024

Местонахождение на карте

Навои, Узбекистан
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Квартира в новостройке ЖК АTU
Навои, Узбекистан
Цена по запросу
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Застройщик
B-Building
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ЖК « O`Z Mahal» – эксклюзивный жилой комплекс бизнес-класса от Golden House со своей социальной инфраструктурой был реализован международным архитектурным бюро. Он удачно расположен в центре города, где всё самое лучшее рядом. Институты, школы, детские сады, поликлиники, ботанический сад, проезжая часть - всё в вашем распоряжении. Бизнес-локация позволит вам быстрее добираться до учебы и работы, и за 10 минут прогуляться до парка для отдыха с семьей. А красивая архитектура и окна в пол с шикарным видом на город- как бонус для комфортного проживания. На территории ЖК O’z mahal предусмотрена собственная школа! Современное здание оснащено высокотехнологическими IT-классами, новым оборудованием и просторным спортивным залом. Таким образом, вы будете тратить свое время и силы не на дорогу и лишние средства, а на время, проведенное с детьми, не беспокоясь за их образование и безопасность. Впервые на территории новостройки построено свое гастро-пространство Food Market, включающее в себя современный базар, супермаркеты, магазины, рестораны и кафе. Наличие торговых точек рядом с домом - еще один аргумент в пользу приобретения квартиры в жилом комплексе O’z mahal.
Застройщик
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Застройщик
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Застройщик
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Языки общения
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