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YANGIOBOD RISEDENCE

Ташкент, Узбекистан
от
435,67 млн сум
;
6
Описание Описание
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О комплексе

Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта.
Площадь комплекса: 11 300 кв.м.
Тип дома: кирпич
Высота потолков: 3м.
Система отопления: центральное.

На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180.
На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м.
1 комн: 29,2 кв.м.
2 комн:  53,2-60,3 кв.м.
3 ком: 55,3- 62 кв.м.
115 парковочных мест  и 6 мест для электрокаров 
есть надземная и подземная парковка
Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 16 месяца.
Квартиры сдаются с черновой отделкой:
межкомнатные перегородки из кирпича 
Черновая стяжка пола
окна 
входная дверь 

Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
10
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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YANGIOBOD RISEDENCE
Ташкент, Узбекистан
от
435,67 млн сум
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