Жилой комплекс «Sohil bo'yi» – ваш идеальный выбор! Современные и комфортные квартиры обеспечивают прекрасную атмосферу для вас и вашей семьи. Жилой комплекс предлагает различные удобства, включая наземный паркинг, круглосуточную охрану и прогулочные зоны. Наслаждайтесь спокойным проживанием в безопасной среде со всеми необходимыми условиями.
Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к 2024 году.
Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре Ургенча.
Выбирайте «ЖК Sohil bo'yi» для своей новой квартиры или частного дома, живите роскошной, комфортной и современной жизнью. Пусть «ЖК Sohil bo'yi» станет местом, где можно найти адрес своей мечты.
Жилой комплекс «Юксалиш» — это современные шестиэтажные апартаменты в центре столицы Ургенча по привлекательным ценам и выгодным условиям оплаты. С применением современных технологий в строительстве и качественных материалов удалось возвести восьмиэтажные здания с устойчивым фундаментом и надежной конструкцией. Современная система безопасности с охраной и видеонаблюдением, подземный паркинг, детская игровая площадка, просторные квартиры с высокими потолками – это все для безопасной и комфортной жизни резидентов. Всего в доме два подъезда, в них установлены бесшумные и скоростные лифты от европейского производителя.
Квартиры в ЖК «Юксалиш»
Жилой комплекс состоит из 1, 2, 3-комнатных квартир. Планировка в них будет свободная. Высота потолков – 3,5 метра, что даст дополнительный простор для самых разных дизайнерских решений.
Инфраструктура
Внутренняя территория полностью огорожена, система охраны и видеонаблюдение обеспечат полную безопасность жителям.
В беседках и скамейках, установленных во дворе, можно приятно провести время, наслаждаясь прекрасным ландшафтом и фонтаном.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.