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Oltin Baliq

Toshkent shahri, Bektemir tumani BILLUR KO'CHASI, 54-UY
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Oltin Baliq
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
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Русский
Новостройки
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Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Oltin Baliq
Процесс строительства состоит из 3-х этапов. Первый этап завершен и сдано 2 блока, второй этап на стадии строительство 10 этажный дом, сдача 4 квартал 2022 год. Третий этап в стадии строительства сдача объекта 2 квартал 2024 год.   . Виды оплаты : 100% оплата  Рассрочка на 48 месяцев. ПВ 25-30% Стоимость квартиры включает:  Черновой ремонт  Межкомнатные перегородки газоблок  Входная металлическая дверь   Окна Akfa 2-х контурный котёл  Фасад и внешний вид : Жидкий травертин
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