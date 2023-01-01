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ЖК «FIDOKOR »

Ханабад, Узбекистан
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О комплексе

Добро пожаловать в «FIDOKOR » - замечательный жилой комплекс компании «FIDOKOR ЖК», предлагающий оазис современной жизни в динамичном городе Ташкенте. Откройте новую главу в современной жизни с нашим ассортиментом совершенно новых квартир и современных домов, тщательно спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных по доступным ценам. «FIDOKOR » с девятью этажами архитектурного великолепия возвышается как символ элегантности и изысканности. Мы гордимся тем, что предлагаем высококачественные квартиры и дома, каждое из которых отражает идеальное сочетание стиля и функциональности. Безопасность и комфорт – наши главные приоритеты. Находящаяся поблизости система внутренней связи и надежные устройства наблюдения гарантируют безопасную среду проживания и душевное спокойствие в любое время. Наши современные устройства видеонаблюдения усиливают меры безопасности и обеспечивают максимальную безопасность для вас и ваших близких. Семьи с детьми делают "FIDOKOR" раем радости. Наша хорошо спроектированная игровая площадка и детская комната обеспечивают комфортную среду для игр, обучения и развития ваших малышей. Парковка осуществляется без проблем благодаря специальной парковке, благодаря которой у вас всегда будет безопасное место для вашего автомобиля, и вам не придется беспокоиться о неудобствах парковки. Откройте для себя лучшие 2-х и 3-х комнатные дома Сергелийского района. Почувствуйте себя воплощением современной жизни, где комфорт встречается с элегантностью в центре Ташкента. Как "FIDOKOR ЖК" , ваш надежный партнер по строительству, будьте уверены, что каждый аспект вашего нового дома получит исключительное мастерство и внимание к деталям. Выбирайте «FIDOKOR » для своей новой квартиры или дома в Ташкенте и живите роскошно, комфортно и современно. Пусть «FIDOKOR » станет местом, где можно найти адрес своей мечты. Добро пожаловать в «FIDOKOR », где сбываются мечты.

Местонахождение новостройки
Ханабад, Узбекистан
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ЖК «FIDOKOR »
Ханабад, Узбекистан
Цена по запросу
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК "Modera Towers"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Modera Towers"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Modera Towers
Modera Towers - это многофункциональный комплекс, сочетающий в себе жилую недвижимость, бизнес-центр, коммерческие площади и все, что нужно для комфортной жизни его резидентов. Комплекс расположен на одной из самых оживленных улиц столицы, недалеко от парка "Дружбы" и множества других знаковых локаций.   Комплекс расположен на одной из оживленных улиц Ташкента, на пересечении улицы Шота Руставели и улицы Ивлева, ориентир Grand Mir Hotel. Наш многофункциональный комплекс включает в себя  две 24  этажные  башни, коммерческую зону на 1 этаже, бизнес центр с офисными помещениями со 2го по 4 этажи и жилые апартаменты от 25 квадратных метров, начиная с 6 этажа. На 5 и 6 этажах на высоте 30 метров  будет расположен двор, открытый и крытые бассейны, шезлонг зона, спа, рестораны, домашний офис, фитнес зона,  и безопасные детские площадки. Подземный 3х уровневый паркинг будет располагаться на минус 3х этажах нашего комплекса. •  Сдача объекта запланирована на 2023 год четвертый квартал. •  В каждой башне будет своя автономная  котельная с подачей горячей воды. •  Конструкция здания из железобетонного каркаса, наружные стены из вентилируемого фасада состоящий из газаблока,  утеплителя, гидро-ветро защитной мембраны, и керамогранитной  плиты. Входная дверь европейского качества и панорамное остекление высотой 2,5 м. • ценообразование недвижимости формируется от 3х факторов : 1.  Расположения( локации) – вы приобретаете недвижимость в самом центре города 2.  Качество дома - наш проект разработали  турецкое архитектурное бюро Sozuneri, а строительство доверено  турецкой строительной  компании KOC construction,где  в строительстве комплекса используются только импортные материалы, и главное управление, французская компания бюро Veritas. 3.  И заключительным фактором является сам многофункциональный и уникальный  комплекс. Это отличное решение для инвестиций в будущее. •  Двухкомнатные квартиры представлены в 4х разных планировках, квадратурой 47,48,52 и 60 квадратных метров.  •  Трехкомнатные квартиры представлены в двух планировках, квадратурой 74 и 77 квадратных метров.  . При желании вы так же можете объединить несколько квартир, т.к проект не имеет несущих стен. Лобби - подчеркивает статус вашего ЖК, давая понять какого уровня сервис вашего жилого комплекса, вызывая восторг у ваших посетителей. (Ресепшен, Охрана, Охранная система видеонаблюдения, парковщик) В ЖК “Modera Towers”     установлены высококачественные лифты OTIS, 3 пассажирских +1 груза-пассажирский лифт. В лифтах будет система карточного доступа. Грузоподъёмность: Пассажирских лифтов - 1000 кг. Грузо-Пассажирские лифты - 1800 кг.    
Жилой комплекс SERGELI AVENUE
Жилой комплекс SERGELI AVENUE
Ташкент, Узбекистан
от
331,11 млн сум
Площадь 39–85 м²
9 объектов 9
Сдача в: 2024
Застройщик: GRAND CAPITAL
Sergeli Avenue, который имеет необычную архитектуру, декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других. Sergeli Avenue - жилой комплекс со спокойной атмосферой предлагает выгодные условии для вашего отдыха с семьёй. Вы можете использовать первые или вторые этажи комплекса, который построенный по функциональной планировке, в коммерческих целях и для этого комплекс хорошо структурирован.
Многоквартирный жилой дом ЖК SHODLIK GRAND HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SHODLIK GRAND HOUSE
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: SHODLIK GRAND BUILDINGS
Живите полной жизнью в современном и безопасном жилом комплексе SHODLIK GRAND HOUSE. Этот 12-этажный ЖК, построенный застройщиком «SHODLIK GRAND BUILDINGS», расположен в городе Андижане и предлагает на выбор 7 уникальных планировок. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в этом комплексе очень просторные, площадь самой маленькой квартиры составляет 58 квадратных метров. Особенно примечательны двухкомнатные квартиры с холлом, которые можно использовать как гостиные, и получатся 2 полноценные раздельные комнаты для детей и родителей. Внутренняя территория ограждена и ведется круглосуточное видеонаблюдение. В уютном дворе есть фонтан, детская площадка и удобный паркинг. Особенности жилого комплекса: 12-этажный + пентхаус В здании завершен блок A, блок B будет завершен во 2-м квартале 2023 года Цена квартиры за 1 м2 6.500.000 Кадастровый документ готов Есть дома , которые можно оформить по субсидии. У нас есть специальное предложение Беспроцентная рассрочка на срок от 24 до 36 месяцев Площадь квартиры: 2-х комнатные квартиры от 58,10 м2 до 72,2 М2 3-х комнатные квартиры от 85,00 м2 до 118 М2