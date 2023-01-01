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ЖК "Neo Classic"

Наманган, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

“Neo classic” - это современный жилой комплекс, обладающий всем необходимым для комфортной и уютной жизни на долгие годы.
 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
По этой причине застройщики жилой комплекс «Neo classic» уделяют особое внимание возведению фундамента.
В строительстве мы используем только высококачественне материалы и работаем с профессиональными мастерами.
В NEO CLASSIC безумно красиво не только внутри, но и снаружи
Теперь Вы можете спокойно выходить на ночные прогулки.
Лучший выбор для Вас и вашей семьи.
Мы убеждены, что только в собственном доме можно чувствовать себя абсолютно счастливым.
 «Neo classic»
Развитая инфраструктура. Жилой комплекс находиться в центре города.
Безопасность (Наличие камер видеонаблюдения, домофона и охраны). И посторонние не войдут на территорию жилого комплекса.
Парковочные места. Подземный паркинг.
Наличие лифта.
Для NEO CLASSIC самое главное это БЕЗОПАСНОСТЬ
Дом может быть очень большим и красивым, но если у него плохой фундамент, то дому этому грош цена.
Поэтому нашим принципом является делать очень крепкий и выносливый фундамент здания не жалея денег, сил и времени. Чтобы Ваш будущий дом прослужил Вам ни на одно поколение.

Адрес: г. Наманган, ул. Амира Темура, дом 7
Ориентир: возле ресторана «Шодийона»

Местонахождение новостройки
Наманган, Узбекистан
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ЖК "Neo Classic"
Наманган, Узбекистан
Цена по запросу
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Застройщик: Modera Towers
Modera Towers - это многофункциональный комплекс, сочетающий в себе жилую недвижимость, бизнес-центр, коммерческие площади и все, что нужно для комфортной жизни его резидентов. Комплекс расположен на одной из самых оживленных улиц столицы, недалеко от парка "Дружбы" и множества других знаковых локаций.   Комплекс расположен на одной из оживленных улиц Ташкента, на пересечении улицы Шота Руставели и улицы Ивлева, ориентир Grand Mir Hotel. Наш многофункциональный комплекс включает в себя  две 24  этажные  башни, коммерческую зону на 1 этаже, бизнес центр с офисными помещениями со 2го по 4 этажи и жилые апартаменты от 25 квадратных метров, начиная с 6 этажа. На 5 и 6 этажах на высоте 30 метров  будет расположен двор, открытый и крытые бассейны, шезлонг зона, спа, рестораны, домашний офис, фитнес зона,  и безопасные детские площадки. Подземный 3х уровневый паркинг будет располагаться на минус 3х этажах нашего комплекса. •  Сдача объекта запланирована на 2023 год четвертый квартал. •  В каждой башне будет своя автономная  котельная с подачей горячей воды. •  Конструкция здания из железобетонного каркаса, наружные стены из вентилируемого фасада состоящий из газаблока,  утеплителя, гидро-ветро защитной мембраны, и керамогранитной  плиты. Входная дверь европейского качества и панорамное остекление высотой 2,5 м. • ценообразование недвижимости формируется от 3х факторов : 1.  Расположения( локации) – вы приобретаете недвижимость в самом центре города 2.  Качество дома - наш проект разработали  турецкое архитектурное бюро Sozuneri, а строительство доверено  турецкой строительной  компании KOC construction,где  в строительстве комплекса используются только импортные материалы, и главное управление, французская компания бюро Veritas. 3.  И заключительным фактором является сам многофункциональный и уникальный  комплекс. Это отличное решение для инвестиций в будущее. •  Двухкомнатные квартиры представлены в 4х разных планировках, квадратурой 47,48,52 и 60 квадратных метров.  •  Трехкомнатные квартиры представлены в двух планировках, квадратурой 74 и 77 квадратных метров.  . При желании вы так же можете объединить несколько квартир, т.к проект не имеет несущих стен. Лобби - подчеркивает статус вашего ЖК, давая понять какого уровня сервис вашего жилого комплекса, вызывая восторг у ваших посетителей. (Ресепшен, Охрана, Охранная система видеонаблюдения, парковщик) В ЖК “Modera Towers”     установлены высококачественные лифты OTIS, 3 пассажирских +1 груза-пассажирский лифт. В лифтах будет система карточного доступа. Грузоподъёмность: Пассажирских лифтов - 1000 кг. Грузо-Пассажирские лифты - 1800 кг.    
Жилой комплекс "Орзу Сарой"
Жилой комплекс "Орзу Сарой"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Жилой комплекс “Орзу сарой” новостройка премиум класса это 13 этажное здание, которое находится в одноименном районе города Ташкента с общей площадью в 0,45г. Каждая квартира будет иметь красивые балкончики, которые будут украшены коваными перилами. Также здание высокую степень сейсмостойкости. В данном комплексе есть возможность купить квартиры в Ташкенте, имеющие от 1 до 4х комнат. Площадь жилья от 46 до 94,2 кв. метров. В квартирах установлены окна и двери, также проведены инженерные коммуникации, перегородки из газоблока, стяжка пола. Вышеуказанный жилой комплекс находиться в Мирабадском районе, на улице Савр 7. Во дворе новостройки предусмотрены парковочные зоны и игровые площадки для детей. Для безопасного проживания жильцов по периметру комплекса будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. А в подъездах будут бесшумные лифты. На территории новостройки будут высажены декоративные цветы и деревья. Также будут установлены беседки для приятного времяпрепровождения жильцов во дворе.  Виды оплат: Предоплата от 30 до 50% + рассрочка до октября 2024 года: 1-2 комнатные квартиры: скидка 3% 3 комнатные квартиры: скидка 7% Оплата 100%: 1-2 комнатные квартиры: скидка 5% 3 комнатные квартиры: скидка 10% Инфраструктура:  -В каждом подъезде имеются лифты -Парковка наземная -Подземная парковка 156 шт -Удобное местоположение -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности -Детская площадка   Срок сдачи объекта: 1 квартал 2024 Тип постройки:   монолит-газоблок Марка бетона М-400 Газоблок Евростандарт Отделка: черновая отделка, перегородка (газоблок), штукатурка, стяжка пола (счетчики, окна, входная дверь) Высота потолков 3.10 м  
Многоквартирный жилой дом ЖК "Надмес"
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Застройщик: MyHouse
ЖК "Надмес"   Добро пожаловать в "My House" ведущую строительную компанию в Ургенче, занимающуюся предоставлением исключительных новых квартир, определяющих современную жизнь. Благодаря нашей приверженности качеству и опыту, мы являемся вашим надежным партнером в поиске дома вашей мечты.   Мы понимаем, что покупка новой квартиры должна быть комфортной и приятной. Наша преданная команда готова помочь вам, предоставляя экспертные консультации и индивидуальную поддержку, чтобы воплотить вашу мечту о собственном доме в реальность.   Принимая во внимание наше стремление к устойчивому развитию,"My House" строит экологически чистые объекты, которые гармонируют с окружающей средой в жилом комплексе " Надмес "   Адрес: город Ургенч улица Ислама Каримова, ориентир напротив школы 2