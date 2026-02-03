Жилой комплекс "Dombirobod City"

Dombirobod City — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает комфорт, функциональность и удобный ритм городской жизни. Проект сочетает современную архитектуру, продуманную инфраструктуру и удобную локацию, формируя пространство для комфортной жизни каждый день.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на практичность и эстетичную простоту.

Лаконичные фасады, строгие линии и современные строительные решения подчёркивают статус проекта бизнес-класса и создают гармоничный городской образ.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: комфорт

Монолитный тип строительства

Этажность: 16 этажей

Черновая отделка квартир

Продуманные планировки для комфортной жизни

Современный формат жилой застройки

Все решения ориентированы на удобство проживания и рациональное использование пространства.

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные входные зоны с удобной организацией пространства.

Наличие лифтов и продуманная планировка общих зон обеспечивают комфортное передвижение для всех жителей.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса создана для спокойной и комфортной жизни:

просторные пешеходные зоны

места для отдыха жителей

благоустроенная придомовая территория

безопасная и комфортная среда

Формат двора ориентирован на уют и повседневное удобство жителей.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

подземный паркинг

современные инженерные решения

удобная транспортная доступность

развитая инфраструктура рядом

📍 Локация

ЖК Dombirobod City расположен в Чиланзарском районе Ташкента, рядом с конечной автобусной станцией Домбрабад и недалеко от метро Chilonzor, что обеспечивает удобное передвижение по городу.

Вблизи находятся учебные заведения, сервисные объекты и необходимая городская инфраструктура для комфортной жизни.