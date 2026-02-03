Жилой комплекс "Dombirobod City"

Dombirobod City — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает комфорт, функциональность и удобный ритм городской жизни. Проект сочетает современную архитектуру, продуманную инфраструктуру и удобную локацию, формируя пространство для комфортной жизни каждый день.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на практичность и эстетичную простоту.
Лаконичные фасады, строгие линии и современные строительные решения подчёркивают статус проекта бизнес-класса и создают гармоничный городской образ.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: комфорт
Монолитный тип строительства
Этажность: 16 этажей
Черновая отделка квартир
Продуманные планировки для комфортной жизни
Современный формат жилой застройки
Все решения ориентированы на удобство проживания и рациональное использование пространства.
🏢 Входные группы и удобство
В комплексе предусмотрены современные входные зоны с удобной организацией пространства.
Наличие лифтов и продуманная планировка общих зон обеспечивают комфортное передвижение для всех жителей.
🌿 Благоустройство территории
Территория комплекса создана для спокойной и комфортной жизни:
просторные пешеходные зоны
места для отдыха жителей
благоустроенная придомовая территория
безопасная и комфортная среда
Формат двора ориентирован на уют и повседневное удобство жителей.
🚗 Дополнительные удобства
Для жителей предусмотрены:
подземный паркинг
современные инженерные решения
удобная транспортная доступность
развитая инфраструктура рядом
📍 Локация
ЖК Dombirobod City расположен в Чиланзарском районе Ташкента, рядом с конечной автобусной станцией Домбрабад и недалеко от метро Chilonzor, что обеспечивает удобное передвижение по городу.
Вблизи находятся учебные заведения, сервисные объекты и необходимая городская инфраструктура для комфортной жизни.