  Жилой комплекс "Dombirobod City"

Жилой комплекс "Dombirobod City"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Чиланзарский район
  • Метро
    Chilonzor (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Dombirobod City — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает комфорт, функциональность и удобный ритм городской жизни. Проект сочетает современную архитектуру, продуманную инфраструктуру и удобную локацию, формируя пространство для комфортной жизни каждый день.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на практичность и эстетичную простоту.

Лаконичные фасады, строгие линии и современные строительные решения подчёркивают статус проекта бизнес-класса и создают гармоничный городской образ.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: комфорт

  • Монолитный тип строительства

  • Этажность: 16 этажей

  • Черновая отделка квартир

  • Продуманные планировки для комфортной жизни

  • Современный формат жилой застройки

Все решения ориентированы на удобство проживания и рациональное использование пространства.

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные входные зоны с удобной организацией пространства.

Наличие лифтов и продуманная планировка общих зон обеспечивают комфортное передвижение для всех жителей.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса создана для спокойной и комфортной жизни:

  • просторные пешеходные зоны

  • места для отдыха жителей

  • благоустроенная придомовая территория

  • безопасная и комфортная среда

Формат двора ориентирован на уют и повседневное удобство жителей.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

  • подземный паркинг

  • современные инженерные решения

  • удобная транспортная доступность

  • развитая инфраструктура рядом

📍 Локация

ЖК Dombirobod City расположен в Чиланзарском районе Ташкента, рядом с конечной автобусной станцией Домбрабад и недалеко от метро Chilonzor, что обеспечивает удобное передвижение по городу.

Вблизи находятся учебные заведения, сервисные объекты и необходимая городская инфраструктура для комфортной жизни.

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
