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ЖК Namangan Vito

Туракурганский район, Узбекистан
от
4,00 млн сум
;
3
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О комплексе

О дизайне жилого комплекса "Namangan Vito"

Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.

Готовые квартиры в городе Намангане                                                                                                 3-хонали 84 квадрат 360$ дан
3-хонали 82 квадрат 360$ дан
1-хонали 43 квадрат 400$ дан

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Количество этажей
Количество этажей
5
Местонахождение новостройки
Туракурганский район, Узбекистан

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Вы просматриваете
ЖК Namangan Vito
Туракурганский район, Узбекистан
от
4,00 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Сабзавот
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Застройщик
Сабзавот
Языки общения
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Агентство
Alliance Estate
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК Namangan Yangi Bino
Жилой комплекс ЖК Namangan Yangi Bino
Туракурганский район, Узбекистан
от
4,00 млн сум
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
О дизайне жилого комплекса "Namangan Yangi Bino" Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. Готовые квартиры в городе Намангане                                                                                                 3-Микрайон марказида Новостройка квартиралар сотилади 🔴 1 хона 48 кв 19.200$ 🔴 2 хона 52 кв 20.800$ 🔴 2 хона 65 кв 26.000$ 🔴 2 хона 81 кв 32.400$ 🔴 3 хона 95 кв 38.000$
Застройщик
PROJECT PERFECT
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Застройщик
PROJECT PERFECT
Языки общения
Русский