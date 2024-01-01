ЖК Namangan Vito

Ташкент, Узбекистан

Жилой Комплекс «PARKENT AVENUE» сочетает в себе надежность конструкций и эстетику архитектуры без излишеств. Планировочные решения и эргономика пространств продиктованы современными тенденциями городской жизни! 10-этажный дом с 4 подъездами а также дом с 1 подъездом. Со 1 по 10 этаж расположены жилые помещения (квартиры). Парковочных мест 200 из них подземных 150 мест и надземных 50 мест. 450 квартир из них 400 квартир с балконами. Квартира с террасами 4 Виды оплат: Первый взнос 100 % Предоплата 15 % квартиры в ипотеку и субсидии. Стоимость квартиры включает: - Автономное отопление в каждой квартире - на балконе оконные рамы европейского знака качества цвета дуб мокко толщина рам 4-5. - Межкомнатные перегородки - Лифты SIGLEN Тип постройки: Каркасно-Ригельный. Высота потолков 3.4 м квартиры продаются без ремонта , коробка КВАРТИРЫ С ТЕРРАСАМИ: 4 террас общей площадью 38,2 кв.м (квартира 160.2 кв.м и терраса 38,2 кв.м) Срок сдачи объекта: 4 квартал 2023 год ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: - межэтажные перекрытия монолитные - весь дом состоит из облицовочного кирпича - фасад комбинированный: фасадный кирпич - балкон пол бетонный, стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт. - фасад первого этажа из облицовочного кирпича - на балконе оконные рамы европейского знака качества Панорамные окна цвета дуб мокко толщина рам 4-5. - Фасад дома с подсветками Инфраструктура: - Собственный закрытый двор расположен на 25000 кв.метрах. - на входе во двор с двух сторон имеются ворота для въезда и выезда жителей - по всей территории видеонаблюдение 24/7 - Оборудованная детская площадка - комфортные скамейки - Зеленая зона (газон, цветы, кустарники, декоративные деревья ) - Ночное дворовое освещение